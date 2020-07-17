Как рассказали «Собака.ru» организаторы Vyborgman, после отмены европейских гонок в связи с карантином, триатлон в Выборге обещает стать уникальным по составу участников и настоящим праздником для всех, кто соскучился по стартам. «Поддержать спортсменов, побродить по средневековому городу, съесть крендель на ратушной площади и выпить кофе в трамвае — кажется, это очень неплохой финиш лета», — отметили они.

В рамках триатлона спортсмены преодолеют 1,7 километров вплавь, 90 на велосипеде и 21 бегом. Vyborgman в рамках серии стартов Tour de Vyborg состоится в последний день лета, 30 августа.

Напомним, в июле 2020 года триатлон Ironman должен был впервые состояться в России. На Крестовском и Елагином островах, Гребном канале и Приморском шоссе спортсмены преодолели бы три этапа триатлона — заплыв, велосипедную гонку и марафонский забег. Как отмечали в Смольном, решение провести триатлон в Петербурге «являлось еще одним знаком признания нашего города как крупнейшего международного спортивного центр». Однако Ironman был отменен из-за коронавируса.