В среду, 8 июля, на стадионе «Газпром Арена» состоялся первый матч футбольного клуба «Зенит» после того, как он стал чемпионом страны. Игра завершилась победой над «Сочи» со счетом 2:1 в матче 27-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги. «Собака.ru» показывает, как это было.
«Зенит» досрочно стал Чемпионом России. Посмотрите, как поздравляли сине-бело-голубых после матча с «Сочи» на «Газпром Арене»
На домашнем стадионе команды «Зенит» одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1. Сейчас на правах аренды за «Сочи» выступают игроки сине-бело-голубых Андрей Мостовой и Александр Кокорин, также в составе ФК играли пять бывших игроков «Зенита» — защитники Миха Мевля, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, нападающие Дмитрий Полоз и автор гола Антон Заболотный. После завершения игры петербуржцы получили кубок Чемпионов премьер-лиги, полностью выполненный из металла, и золотые медали. В сезоне 2018/2019 «Зенит» стал пятикратным чемпионом России и получил предыдущий трофей на вечное хранение.
Как считает главный тренер футбольной команды «Зенит» Сергей Семак, сине-бело-голубые не могли испортить празднование чемпионского титула плохим результатом игры с «Сочи». Любой футболист хочет доказать предыдущему клубу, насколько он хорош сейчас. Все игроки действовали с запредельной мотивацией, получилась упорная игра. К сожалению, мы начали не совсем так, как хотели, пропустили мяч, и нам пришлось прилагать больше усилий, чтобы добиться сложной волевой победы. Для нас она нужная и важная, мы не могли испортить праздник», — отметил он.
Фото: Станислав Райков
Напомним, в минувшее воскресенье, 5 июля, команда «Зенит» обыграла на выезде «Краснодар» со счетом 2:4 и стала чемпионом России по футболу, набрав 62 очка. Это уже это седьмой чемпионский титул для петербургского футбольного клуба. «Зенит» и раньше становился чемпионом страны: в 1984, 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20. Ранее сине-бело-голубые вышли на матч с ЦСКА в футболках с фотографиями врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда встреча с ЦСКА завершилась победой петербургской команды со счетом 4:0. Победу этого года «Зенит» посвятил врачам.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.