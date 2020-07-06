Вчерашний гостевой матч с «Краснодаром» вышел ярким, но еще более ярко команду встретили по возвращении в Петербург. Петербургский футбольный клуб «Зенит» поздравил своего тренера Сергея Семака с рождением внучки как надо — победой в чемпионате России. Репортаж нашего редактора Игоря Топоркова из «Пулково-2», где этой ночью было очень жарко.
Как Петербург встречал ФК «Зенит» — чемпиона России-2020
Оформлять чемпионский титул не в Петербурге — уже добрая традиция для «Зенита», так петербуржцы выиграли половину трофеев Российской премьер-лиги. В 2007 году клуб выиграл «золото» впервые за 23 года (!) и случилось это в подмосковном Раменском. То чемпионство получилось самым драматичным: все решалось в последнем туре, «Зениту» надо было побеждать в гостях «Сатурн» или надеяться, что «Спартак» потеряет очки в матче с «Динамо» (этого не произошло). Петербуржцы с трудом заковыряли гол в первом тайме, а во втором были в шаге от трагедии, но за пару минут до финала мяч из угла ворот вынес головой аргентинец Алехандро Домингес.
1:0, слезы Андрея Аршавина, экстаз игроков под не к месту включенные на стадионе «Подмосковные вечера», срочный рейс в Петербург, автобус, который несли на руках от Пулково (не преувеличение!), круг почета на переполненном «Петровском».
В 2015 году «Зенит» стал чемпионом в гостях, но в Петербурге. Или в Петербурге, но в гостях. У «Уфы», игравшей в тот год в Саранске, были проблемы со стадионом, поэтому домашний матч башкирского клуба с «Зенитом» состоялся на «Петровском» и завершился вничью 1:1 — для титула этого хватило.
В прошлом, 2019 году, «Зенит» вообще романтично встретил известие о завоеванном чемпионском титуле с самолете. В 27-м туре команда Сергея Семака обыграла в Грозном «Ахмат», а «Локомотив» в параллельной встрече уступил в гостях тульскому «Арсеналу».
И вот 2020-й. То, что «золото» достанется «Зениту» во второй раз, стало ясно давно. Еще до коронавирусной паузы петербуржцы уверенно лидировали в турнирной таблице, а после нее вообще разогнались как болид «Формулы 1», деклассировав в Москве ЦСКА и обыграв в Петербурге «Крылья Советов». После того, как главный конкурент, все тот же столичный «Локомотив», сыграл вничью с «Сочи», интрига свелась к тому, когда триумф произойдет: или после победы над «Краснодаром» в гостях, или же дома, в игре с тем же «Сочи». Тянуть и ждать петербургского матча с сочинцами не стали — 4:2 и золото премьер-лиги в Петербурге второй год к ряду.
Массовые мероприятия в Петербурге по-прежнему не приветствуются, поэтому о времени прилета команды «Зенит» не сообщал, да и болельщиков в «Пулково-2» (да-да, команда прилетает в тот самый, старый международный терминал) никто не приглашал. Но в XXI веке удержать что-либо в секрете трудно. Поэтому в 2:30 по московскому времени все площадь у старого аэропорта уже была забита людьми. Это не было неким спонтанным скоплением зенитовских болельщиков: авангард «Виража» с барабанами, знаменами и фаерами был в полном составе и скандировал слаженно. Полицейские в масках быстро выстроились по периметру, смотрели на фанатов строго
На входе в аэропорт быстро организовали импровизированную сцену — ведущий призывал фанатов не жечь пиротехнику до появления команды (послушались 50 на 50) и сообщал обо всех этапах ее передвижения: вот «Зенит» пролетает над Великим Новгородом, вот снижается, вот прибыл.
Когда команда вышла из здания аэропорта, ее сначала никто не заметил (да-да!). Точнее, заметила самая активная часть фанатов и сразу же зажгла все файеры, которые были у них припасены: площадь перед зданием «Пулково-2» просто-напросто заволокло дымом.
Первым микрофон взял главный тренер «Зенита» и лауреат премии «ТОП50» 2020 Сергей Семак. Фанаты всегда в курсе повестки, поэтому они тут же запели «де-ду-шка»: в день «золота» Сергей Богданович стал дедом. «У меня сегодня джекпот», — сказал он. Болельщики тут же затянули «Сергей Богданович Семак!» — удостоиться от них отдельного завода дорогого стоит. Впрочем, рулевому «Зенита» не привыкать: все нулевые болельщики ЦСКА на каждом матче пели «эй, Семак, давай забей».
Но если Семак ограничился просто поздравительной речью, то настоящим королем ночи был капитан «Зенита» Бранислав Иванович. После того, как Сердар Азмун и Магомед Оздоев говорить отказались, серб на блестящем русском поблагодарил болельщиков и запел «чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле». Казалось, защитник в этот вечер был счастливее всех. Чтобы было понятно — в составе «Челси» Иванович выигрывал Лигу чемпионов, а в финале Лиги Европы даже забил победный мяч своей команды. Но чемпионство «Зенита» стало праздником и для него.
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Вчера ФК "Зенит" досрочно стал чемпионом российской премьер-лиги. Ночью в Пулково фанаты встречали свою команду. #футбол #премьерлига #фкзенит #зенит #зенитчемпион #fczenit #zenit #пулково #фотографсмагин #репортаж #репортажнаяфотографи #fujixt3 #fujifilmru #fujinonlenssystem #fujifilm #xt3 #fuji
После основного перформанса — болельщики выстроились перед командным автобусом и сложили из плакатов слово «чемпионы» — игроки разъехались по домам, но это был только первый акт. Вручение чемпионского Кубка, золотых медалей и прочее чествование пройдет на «Газпром Арене» в среду, 8 июня, после матча 27 тура чемпионата России против «Сочи». И, кстати, это, возможно, не последний повод пожечь файеры в честь «Зенита» этим летом. 19 июля команда Сергея Семака сыграет в полуфинале Кубка России со «Спартаком» и, если победит, то будет противостоять в финале турнира екатеринбургскому «Уралу» или «Химкам».
Текст: Игорь Топорков
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