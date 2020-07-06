1:0, слезы Андрея Аршавина, экстаз игроков под не к месту включенные на стадионе «Подмосковные вечера», срочный рейс в Петербург, автобус, который несли на руках от Пулково (не преувеличение!), круг почета на переполненном «Петровском».

В 2015 году «Зенит» стал чемпионом в гостях, но в Петербурге. Или в Петербурге, но в гостях. У «Уфы», игравшей в тот год в Саранске, были проблемы со стадионом, поэтому домашний матч башкирского клуба с «Зенитом» состоялся на «Петровском» и завершился вничью 1:1 — для титула этого хватило.

В прошлом, 2019 году, «Зенит» вообще романтично встретил известие о завоеванном чемпионском титуле с самолете. В 27-м туре команда Сергея Семака обыграла в Грозном «Ахмат», а «Локомотив» в параллельной встрече уступил в гостях тульскому «Арсеналу».

И вот 2020-й. То, что «золото» достанется «Зениту» во второй раз, стало ясно давно. Еще до коронавирусной паузы петербуржцы уверенно лидировали в турнирной таблице, а после нее вообще разогнались как болид «Формулы 1», деклассировав в Москве ЦСКА и обыграв в Петербурге «Крылья Советов». После того, как главный конкурент, все тот же столичный «Локомотив», сыграл вничью с «Сочи», интрига свелась к тому, когда триумф произойдет: или после победы над «Краснодаром» в гостях, или же дома, в игре с тем же «Сочи». Тянуть и ждать петербургского матча с сочинцами не стали — 4:2 и золото премьер-лиги в Петербурге второй год к ряду.