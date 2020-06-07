Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор в очередной раз сообщил о намерении завершить свою карьеру. Об этом он написал в Twitter.
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Уже в третий раз
Hey guys I’ve decided to retire from fighting.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020
Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!
Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!
Pick the home of your dreams Mags I love you!
Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ
«Я решил завязать с боями. Спасибо вам всем за потрясающие воспоминания, это был отличный период», — написал боец. Он также прикрепил к посту фото с матерью, сделанное на одном из своих чемпионских поединков.
Впервые спортсмен заявил о завершении своей карьеры в 2016 году во время подготовки к бою-реваншу с американцем Нейтом Диасом, но после переговоров с главой UFC Дэйной Уайтом Макгрегор вышел в октагон и вернул чемпионский пояс. В следующий раз он сообщит этом в марте 2019 года, после чего победит нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне.
Макгрегор — один из самых популярных бойцов UFC, на счету которого 26 поединков в смешанных единоборствах, всего он одержал 22 победы (19 досрочно) и потерпел четыре поражения. Его последний матч состоялся в январе 2020 года. Макгрегор в первом раунде нокаутировал Дональда Серроне.
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