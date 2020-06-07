Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Уже в третий раз

Впервые спортсмен заявил о завершении своей карьеры в 2016 году во время подготовки к бою-реваншу с американцем Нейтом Диасом, но после переговоров с главой UFC Дэйной Уайтом Макгрегор вышел в октагон и вернул чемпионский пояс. В следующий раз он сообщит этом в марте 2019 года, после чего победит нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне.

Макгрегор — один из самых популярных бойцов UFC, на счету которого 26 поединков в смешанных единоборствах, всего он одержал 22 победы (19 досрочно) и потерпел четыре поражения. Его последний матч состоялся в январе 2020 года. Макгрегор в первом раунде нокаутировал Дональда Серроне.