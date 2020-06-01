Группа исследователей создала сайт о футболе в блокадном Ленинграде. На нем размещены статьи, книги, архивные документы и фотографии 1941-1945-х годов — благодаря опубликованным материалам можно узнать, как проходили тренировки и матчи в осажденном городе.
В блокадном Ленинграде футбол был. Посмотрите, как проходили матчи и тренировки — в архивных фотографиях
Сайт «Блокадный футбол» был запущен 31 мая — к годовщине первого блокадного матча, прошедшего на стадионе «Динамо» в Ленинграде в 1942 году. Ежегодно в этот день неравнодушные собираются возле памятника футболистам блокадного Ленинграда в Петроградском районе. В этом году встречу пришлось перенести из-за карантина по коронавирусу — предположительно, она состоится 24 июня, в день Парада Победы.
«Выполняя обещание, данное нами в книге «Блокадный футбол», мы подготовили соответствующий сайт, с помощью которого надеемся продолжить начатое исследование. Но теперь уже коллективным образом, с вашим активным участием. Впрочем, мы даже не сомневаемся в этом, поскольку уверены — тема блокадного футбола интересна очень и очень многим», — говорят создатели сайта.
31 мая 1942 года в осажденном немецкими войсками Ленинграде состоялся футбольный матч между командами «Динамо» и Ленинградского металлического завода, главная цель которого — опровергнуть доводы фашистской пропаганды, что город стерт с лица земли. Матч проходил с перерывами из-за артиллерийского налета и завершился со счетом 6:0 в пользу «Динамо». Репортаж транслировался на весь Ленинград в также на передовую — на русском и немецком языках.
Памятник футболистам блокадного Ленинграда скульптора Салавата Щербакова был открыт в 2012 году — к 70-летию со дня проведения легендарного матча. «Этот матч оказал мощное идеологическое и психологическое воздействие на жителей блокадного города и на врага. Известные ленинградские футболисты того времени сменили гимнастерки на футболки, чтобы доказать, что Ленинград жив и никогда не сдастся», — сказал во время открытия памятника вице-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
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