В блокадном Ленинграде футбол был. Посмотрите, как проходили матчи и тренировки — в архивных фотографиях

Сайт «Блокадный футбол» был запущен 31 мая — к годовщине первого блокадного матча, прошедшего на стадионе «Динамо» в Ленинграде в 1942 году. Ежегодно в этот день неравнодушные собираются возле памятника футболистам блокадного Ленинграда в Петроградском районе. В этом году встречу пришлось перенести из-за карантина по коронавирусу — предположительно, она состоится 24 июня, в день Парада Победы.

«Выполняя обещание, данное нами в книге «Блокадный футбол», мы подготовили соответствующий сайт, с помощью которого надеемся продолжить начатое исследование. Но теперь уже коллективным образом, с вашим активным участием. Впрочем, мы даже не сомневаемся в этом, поскольку уверены — тема блокадного футбола интересна очень и очень многим», — говорят создатели сайта.