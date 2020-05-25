Фанатское полотно у Петропавловской крепости, залп из пушки и полеты над Петербургом. Как город отмечает 95-летие «Зенита»?



Рукописное полотно с изображением «зенитовца» в 6 утра поднимал один из самых больших аэростатов в России. Представители футбольного клуба отмечают, для того, чтобы создать рисунок было использовано 2,4 тысячи квадратных метров ткани и более 900 литров краски. Финалом акции стало пиротехническое шоу фанатов «Зенита» на земле.

Полуденный залп с крепости давали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, генеральный директор клуба Александр Медведев, капитан клуба Бронислав Иванович и нападающий Артем Дзюба. Одновременно с залпом зажглись и Ростральные колонны.