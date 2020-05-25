Футбольный клуб «Зенит» отмечает 95 лет со дня основания. В понедельник, 25 мая, сине-бело-голубые провели шоу у Петропавловской крепости — футболисты дали залп из Пушки, а над водой было поднято 150-метровое полотно с изображением фаната.
Фанатское полотно у Петропавловской крепости, залп из пушки и полеты над Петербургом. Как город отмечает 95-летие «Зенита»?
Рукописное полотно с изображением «зенитовца» в 6 утра поднимал один из самых больших аэростатов в России. Представители футбольного клуба отмечают, для того, чтобы создать рисунок было использовано 2,4 тысячи квадратных метров ткани и более 900 литров краски. Финалом акции стало пиротехническое шоу фанатов «Зенита» на земле.
Полуденный залп с крепости давали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, генеральный директор клуба Александр Медведев, капитан клуба Бронислав Иванович и нападающий Артем Дзюба. Одновременно с залпом зажглись и Ростральные колонны.
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Фото и видео: архивы пресс-служб
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