Российский футбольный союз принял решение возобновить матчи чемпионата страны. Отмечается, что Кубок России начнется 21 июня, но зрителей пускать на игры не будут.
Чемпионат России по футболу решено возобновить, но зрителей туда не пустят
⚡️Решения Исполкома РФС— РФС (@rfsruofficial) May 15, 2020
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– Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня
– Командам разрешено делать по 5 замен в матче
– Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта
Также стало известно, что во время игр командам разрешат делать по пять замен в матче вместо трех.
Футбольная национальная лига и Профессиональная футбольная лига, которые являются вторым и третьим по значимости девизионами в России, решено не продолжать. Напомним, они были завершены 17 марта.
Ранее стало известно, что Чемпионат Европы по футболу, который перенесли на 2021 год, из-за пандемии коронавируса состоится в тех же 12 городах, где и был запланирован. Об этом сообщала пресс-служба УЕФА.
О том, что Союз европейских футбольных ассоциаций планирует перенос Евро-2020 на год, стало известно 12 марта, однако официальное заявление УЕФА опубликовал позднее. Также 13 марта, УЕФА впервые приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы по футболу-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. В России соревнования планировались только в Петербурге. Это четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа — 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля.
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