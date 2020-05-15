

Также стало известно, что во время игр командам разрешат делать по пять замен в матче вместо трех.

Футбольная национальная лига и Профессиональная футбольная лига, которые являются вторым и третьим по значимости девизионами в России, решено не продолжать. Напомним, они были завершены 17 марта.

Ранее стало известно, что Чемпионат Европы по футболу, который перенесли на 2021 год, из-за пандемии коронавируса состоится в тех же 12 городах, где и был запланирован. Об этом сообщала пресс-служба УЕФА.

О том, что Союз европейских футбольных ассоциаций планирует перенос Евро-2020 на год, стало известно 12 марта, однако официальное заявление УЕФА опубликовал позднее. Также 13 марта, УЕФА впервые приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы по футболу-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. В России соревнования планировались только в Петербурге. Это четыре игры турнира, включая 3 матча группового этапа — 13, 17 и 22 июня, а также четвертьфинал 3 июля.



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