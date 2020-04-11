Власти Петербурга не откажутся от проведения матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году, пишет ТАСС. Об этом уже сообщили Российскому футбольному союзу и Союзу европейских футбольных ассоциаций.
Власти Петербурга не откажутся от проведения Евро-2020
«Правительство Санкт-Петербурга не намерено отказываться от участия в проведении матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в следующем году. Наш город имеет высокую степень готовности к турниру и, безусловно, заинтересован в его проведении», – заявил вице-губернатор Владимир Кириллов.
Он также уточнил, что Александр Беглов уведомил об этом РФС и оргкомитет. По словам Кириллова, соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором города 30 марта.
Напомним, чемпионат Европы-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Турнир планировали принять 11 европейских городов, а также Петербург. Три матча группового этапа си один из четвертьфиналов Евро должны состояться в Петербурге. Сборная России встретится с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува допустил возможность приостановки футбольных турниров под эгидой организации, в том числе и Чемпионата Европы по футболу 2020 года, из-за вспышки нового коронавируса Covid-19. Как тогда отметил Ува, отмена может произойти только в том случае, если ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
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