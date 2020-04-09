«За 7 дней мы прошли самые важные этапы работы: от выбора музыки до создания хореографии. Программа полностью готова, осталось лишь перенести ее на лед. Обещаю, что и этот процесс мы вам покажем. Это был по-настоящему большой эксперимент: благодаря идее MAD Company, мы впервые открыли зрителям процесс создания программы. Отдельное спасибо за то, что вместе с нами разучивали танцевальные комбинации», — поделилась фигуристка.

Напомним, в ноябре 2019 года в театре «Приют комедианта» прошла премьера балетного спектакля Юрия Смекалова «Три товарища?» по пьесе Александра Цыпкина. Постановка стала первой для Смекалова, в которой участвовали артисты балета и драматического театра. Как отметил хореограф, пьеса является «совершенно новым произведением», темы которого все-таки перекликаются с романом Ремарка.

В апреле 2019 года Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Она установила личный рекорд: чисто исполнила программу и набрала 80,54 балла — это лучший результат в сезоне. Ранее фигуристка заявила, что собирается бороться за медаль на зимней Олимпиаде-2022 в Китае. «У меня есть планы на Олимпиаду. Я сейчас чувствую в себе силы и готова побороться за этот титул и дожить до Олимпийских игр».

А еще Туктамышева заявила, что не будет участвовать в Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Токио. Причиной отмены выступления послужили «технические проблемы», а «еще одна пропущенная Олимпиада» стала для Елизаветы «настоящим проклятьем». Важно: проверка на внимательность!