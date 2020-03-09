В сегодняшней встрече «Зенита» с «Уфой», которая пройдет на «Газпром Арене», на поле выйдут Лунёв, Сантос, Осорио, Ракицкий, Караваев, Жирков, Барриос, Оздоев, Малком, Ригони и Артём Дзюба — в качестве капитана сине-бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в понедельник, 9 марта.
Артем Дзюба будет капитаном команды «Зенит» на матче с «Уфой»
Известно, что на скамейке запасных окажутся Кержаков, Васютин, Смольников, Кузяев, Прохин, Сутормин, Ерохин, Мусаев, Шамкин, Азмун, Дриусси. Добавим, что Бранислав Иванович не будет участвовать в игре из-за дисквалификации.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице все еще лидирует «Зенит», набрав 46 очков в 20 матчах.
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