Артем Дзюба будет капитаном команды «Зенит» на матче с «Уфой»

В сегодняшней встрече «Зенита» с «Уфой», которая пройдет на «Газпром Арене», на поле выйдут Лунёв, Сантос, Осорио, Ракицкий, Караваев, Жирков, Барриос, Оздоев, Малком, Ригони и Артём Дзюба — в качестве капитана сине-бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита» в понедельник, 9 марта.