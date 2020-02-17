Александр Кокорин все-таки перешел в футбольный клуб «Сочи»

«"Зенит" и "Сочи" достигли трансферного соглашения о переходе нападающего на правах аренды до конца сезона. Александр Кокорин присоединился к «Зениту» 30 января 2016 года. В составе сине-бело-голубых он провел 92 матча, забил 34 мяча и отдал 12 результативных передач, а также стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. «Зенит» желает Александру Кокорину удачи и успехов на футбольном поле», — сообщили в пресс-службе петербургского ФК.

Футбольный клуб «Сочи» объявил о заключении договора с Александром Кокориным 21 января 2020 года. Согласно документу, экс-нападающий петербургского «Зенита» должен был выступать за новый ФК на правах аренды до конца сезона Российской премьер-лиги 2019-2020. В этот же день Кокорин принял участие в товарищеском матче «Зенит»-«Аль-Увайнаха» в качестве капитана.

Позднее генеральный директор петербургского ФК Александр Медведев подтвердил договоренность с «Сочи» об аренде Кокорина. Несмотря на заявление ФК, агент Кокорина Кирилл Логинов заявил, что его подопечный не собирается уходить из «Зенита» в «Сочи».

29 января стало известно, что Кокорин будет выступать за «Зенит-2» — в составе футбольной команды, которая выступает в первенстве «Олимп» Профессиональной футбольной лиги, он отправится на второй сбор. Тогда сообщалось, что контракт форварда с петербургским клубом действует до лета 2020 года.

Александр Кокорин выступал за петербургский футбольный клуб «Зенит» с 2016 года. В октябре 2018 года футболисты Кокорин и Павел Мамаев участвовали в избиении чиновника Минпромторга. 6 мая 2019 года сторона обвинения попросила назначить Кокорину полтора года колонии общего режима, а Мамаеву — год и пять месяцев колонии. 8 мая Пресненский районный суд города Москвы признал виновным Кокорина Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нападениях. 12 мая адвокат Кокорина рассказал об отказе футболиста отбывать срок в СИЗО — причина в «неприспособленности» профессии Кокорина к работам в хозяйственном отряде, предложенным судом.

6 сентября выездной суд в исправительной колонии №4 Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Кокорина. В сентябре 2019 года, после своего освобождения, Кокорин мог продолжить свою карьеру в «Зените». Тогда же представители петербургского ФК заявили, что готовы дать ему шанс вернуться в футбол, а главный тренер Сергей Семак поддержал футболиста и заявил, что верит в его «волю и характер».