На Чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце российские фигуристы впервые с 2006 года завоевали все четыре золотые медали, а в общей сложности – десять наград из 12. Об этом сообщает РИА Новости.
Российские фигуристы завоевали все золото ЧЕ – впервые за 14 лет
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Фото: пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России
Дмитрий Алиева одержал победу в мужском одиночном катании, а вторым стал еще один российский спортсмен Артур Даниелян. В женском одиночном катании все три медали завоевали россиянки: золото досталось Алене Косторной, серебро – Анне Щербаковой, а бронза – Александре Трусовой.
В парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли весь пьедестал. В танцах на льду выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а бронзу взял дуэт из Петербурга Александра Степанова и Иван Букин.
Напомним, петербургские фигуристы, лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не только взяли золото короткой программы чемпионата Европы по фигурному катанию, но и установили новый мировой рекорд короткой программы в парном фигурном катании. Результат спортсменов — 82,34 балла.
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил в Граце, Австрия с 20 по 26 января. В качестве комментатора мужской одиночной программы выступала петербургская фигуристка и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Туктамышева. Кроме того, в декабре 2019 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурном катанию, проходившем в Красноярске.
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