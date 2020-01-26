Российские фигуристы завоевали все золото ЧЕ – впервые за 14 лет

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходил в Граце, Австрия с 20 по 26 января. В качестве комментатора мужской одиночной программы выступала петербургская фигуристка и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Туктамышева. Кроме того, в декабре 2019 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурном катанию, проходившем в Красноярске.