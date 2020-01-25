Завтра, 26 января, в Ленинградской области состоится международный зимний марафон «Дорога жизни», который посвящен 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. В связи с этим перекроют дороги, сообщает «Форпост».
В воскресенье в Ленобласти состоится марафон «Дорога жизни». Из-за него перекроют дороги
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Фото: международный марафон "Дорога жизни"
Так, из-за спортивного мероприятия на трассе Петербург – Морье с 11 часов утра до 17:30 движение автомобилей будет ограничено. Как отмечает издание, перекрытие будет поэтапным, чтобы не возникло проблем на дорогах.
Старт марафона назначили на 11:30 на берегу Ладожского озера, у памятника «Разорванное кольцо». После спортсмены побегут в сторону Осинцова, снова до памятника, потом до Ваганова, Ириновки, Борисовой гривы, Рахьи, Пробы, Углова, Романовки, Всеволожска, Приютина и монумента «Цветок жизни». Предположительно, им предстоит осилить путь в 42 км за шесть часов.
Водители могут объезжать место проведения марафона по дорогам «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба — Лепсари — Борисова Грива», «Подъезд к посёлку Рахья», «Станция Магнитная — посёлок имени Морозова», «Мельничный Ручей — Кирпичный завод», «Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск», и федеральной трассе А-120 «Магистральная» (Северное полукольцо).
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