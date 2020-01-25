В воскресенье в Ленобласти состоится марафон «Дорога жизни». Из-за него перекроют дороги

Старт марафона назначили на 11:30 на берегу Ладожского озера, у памятника «Разорванное кольцо». После спортсмены побегут в сторону Осинцова, снова до памятника, потом до Ваганова, Ириновки, Борисовой гривы, Рахьи, Пробы, Углова, Романовки, Всеволожска, Приютина и монумента «Цветок жизни». Предположительно, им предстоит осилить путь в 42 км за шесть часов.