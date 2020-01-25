Дочь главного тренера «Зенита» беременна. Сергей Семак впервые станет дедушкой

Она также призналась, что мечтала сама забеременеть, вновь ощутить «бессонные ночи, кормления и путешествия по всему миру со слингом». Однако, вернувшись из Непала, Анна узнала о предстоящей роли бабушки. Как она вспоминает, дочь была взволнована, «хотела поговорить со мной и отцом наедине». «Вот тогда-то я и поняла кто он — этот малыш, которого я почувствовала сердцем где — то во Вселенной. Это мой внук», — отмечает будущая бабушка.

