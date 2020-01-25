Главный тренер «Зенита» Сергей Семак впервые станет дедушкой. О беременности его 20-летней дочери Майи рассказала супруга наставника сине-бело-голубых Анна в Instagram.
Дочь главного тренера «Зенита» беременна. Сергей Семак впервые станет дедушкой
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Не могу больше молчать! Мы ждём ребёнка!!! Перед поездкой в Непал, в октябре, я поняла, что снова хочу ощутить беременность, бессонные ночи, кормления, путешествия по всему миру со слингом. Раздумывая на эту тему, прикидывая все «за» и «против», думала я так же об усыновлении новорожденного малыша. Когда мы отправились в поход в горы, мне хотелось прислушаться к себе внимательнее и понять чего же на самом деле хочу я - снова родить самой или усыновить. Беременность сопровождалась большими рисками невынашивания, к сожалению, после многочисленных операций по родовспоможению со мной это уже случалось. Страхи и сомнения все дальше уводили от мысли рожать самой, мысль о суррогатном материнстве как прилетела так и улетела и с усыновлением было совсем глухо. Уезжая, я думала об одном мальчике, рождённом с грубой сердечной патологией, но в походе мое сердце молчало настолько уверенно, что заставило усомниться в способности сопереживать. Казалось, суровые условия заморозили душу и все силы были направлены только на выживание. Несмотря на это, меня неотступно преследовала мысль, что этот ребёнок, этот малыш, уже где то есть. Именно поэтому, зайдя в магазин шерстяных изделий в Катманду, руки сами собой потянулись к крошечным шапочкам и кофточкам. Вернувшись из Непала, я встретила старшую дочь. Она была взволнована, хотела поговорить со мной и отцом наедине. Вот тогда то я и поняла кто он - этот малыш, которого я почувствовала сердцем где - то во Вселенной. Это мой внук. Господи, как можно сделать абсолютно счастливых людей ещё более счастливыми? Радовались мы, радовались наши любимые Майя с Женей, делились планами, я сразу предупредила, чтобы о нянях даже не думали - молодая рок-н-рольная бабушка, управляющая катером - это и лучший друг, и самый надёжный уход. Пока молодые ребята (Майе 20, Жене 21) будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, ведь кроме огромной любви к этому пока нерождённому человеку, мы абсолютные чемпионы по уходу за младенцами. Засыпая в тот вечер, я думала о том, какими невероятными путями приходят к нам дети. Родные, приёмные - не важно. Важно только движение сердца навстречу чуду. @mayasemak ❤️
«Пока молодые ребята будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, ведь кроме огромной любви к этому пока не рождённому человеку, мы абсолютные чемпионы по уходу за младенцами», — написала Анна. О малыше будет заботиться молодая «рок-н-ролльная» бабушка – нянь у ребенка не будет.
Она также призналась, что мечтала сама забеременеть, вновь ощутить «бессонные ночи, кормления и путешествия по всему миру со слингом». Однако, вернувшись из Непала, Анна узнала о предстоящей роли бабушки. Как она вспоминает, дочь была взволнована, «хотела поговорить со мной и отцом наедине». «Вот тогда-то я и поняла кто он — этот малыш, которого я почувствовала сердцем где — то во Вселенной. Это мой внук», — отмечает будущая бабушка.
Напомним, ранее Анна Семак рассказала о планах снять документальный фильм о детях-альбиносах. Согласно сложившемуся поверью, распространяемому шаманами, африканские дети с белым цветом кожи могут исцелять от любых болезней — однако для того, чтобы подобное «чудо» произошло, необходимо совершить акт каннибализма.
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