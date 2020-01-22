Агент Александра Кокорина заявил, что футболист не собирается уходить из «Зенита» в «Сочи»

«Александр в аренду не собирается. Он находится в расположении «Зенита». Я не готов за кого-то что-то объяснять, спросите у клуба «Сочи» как они объяснят появившуюся у них информацию. Мы никакого арендного соглашения с «Сочи» не подписывали», — заявил ТАСС агент Кокорина Кирилл Логинов.

Напомним, вчера, 21 января, футбольный клуб «Сочи» объявил о заключении договора с Александром Кокориным. Согласно документу, экс-нападающий петербургского «Зенита» должен был выступать за новый ФК на правах аренды до конца сезона Российской премьер-лиги 2019-2020. В этот же день Кокорин принял участие в товарищеском матче «Зенит»-«Аль-Увайнаха» в качестве капитана. Позднее генеральный директор петербургского ФК Александр Медведев подтвердил договоренность с «Сочи» об аренде Кокорина.

В сентябре 2019 года, после своего освобождения, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могли продолжить спортивную карьеру в своих клубах: Кокорин в «Зените», Мамаев — в «Краснодаре». Тогда же представители петербургского ФК заявили, что готовы дать шанс вернуться в футбол Александру Кокорину, а главный тренер Сергей Семак поддержал футболиста и заявил, что верит в его «волю и характер».

21 января «Зенит» также объявил о создании женского футбольного клуба. Ее состав пока неизвестен, зато названо имя тренера – это 5-кратная чемпионка России, 39-летняя Ольга Порядина. «Собака.ru» рассказывает, что известно о спортсменке на данный момент.