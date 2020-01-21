Экс-нападающий «Зенита» Александр Кокорин перешел в футбольный клуб «Сочи»

В сентябре 2019 года, после своего освобождения, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могли продолжить спортивную карьеру в своих клубах: Кокорин в «Зените», Мамаев — в «Краснодаре». Тогда же представители петербургского ФК заявили, что готовы дать шанс вернуться в футбол Александру Кокорину, а главный тренер Сергей Семак поддержал футболиста и заявил, что верит в его «волю и характер».

Напомним, 8 октября 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев участвовали в избиении чиновника Минпромторга. 6 мая 2019 года сторона обвинения попросила назначить Кокорину полтора года колонии общего режима, а Мамаеву — год и пять месяцев колонии. Других фигурантов уголовного дела, брата Александра Кокорина Кирилла и знакомого футболистов Александра Протасовицкого, обвинение просило приговорить к году и пяти месяца колонии соответственно.

8 мая Пресненский районный суд города Москвы признал виновным футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нападениях. Виновными также признаны другие фигуранты дела — брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. 12 мая адвокат Кокорина рассказал об отказе футболиста отбывать срок в СИЗО — причина в «неприспособленности» профессии Кокорина к работам в хозяйственном отряде, предложенным судом.

6 сентября выездной суд в исправительной колонии №4 Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла. Ходатайство адвоката футболиста Павла Мамаева также рассмотрели и удовлетворили.