Напомним, в декабре 2019 года петербургские фигуристы и лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурном катанию, проходившем в Красноярске. Таким образом, они впервые стали чемпионами России.

Сегодня, 20 января, в Австрии стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. В составе сборной России выступят фигуристки Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова. Среди мужчин Россию будут представлять Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин. Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева числится как запасная, однако едет на чемпионат с другой целью. Выступать она будет в непривычном для себя амплуа — комментатора.