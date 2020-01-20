18-летняя спортсменка из Петербурга Анна Шпынева завоевала золото юношеской Олимпиады в прыжках с трамплина. В швейцарской Лозанне Шпынева сделала прыжок на 84 метра, тем самым набрав 229,6 балла.
18-летняя петербурженка Анна Шпынева завоевала золото юношеской Олимпиады за прыжок на лыжах с трамплина
Серебро по прыжкам с трамплина на юношеских Олимпийских играх в Лозанне заняла Жозефина Панье с 222,8 баллами, бронза у чешки Штепанки Птачковой — у нее 214,6 баллов. Победа Анны Шпыневой сохранила лидерство российской команды. В общекомандном зачете они находятся на первом месте, завоевав 21 награду — в копилке уже 6 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Напомним, в декабре 2019 года петербургские фигуристы и лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурном катанию, проходившем в Красноярске. Таким образом, они впервые стали чемпионами России.
Сегодня, 20 января, в Австрии стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. В составе сборной России выступят фигуристки Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова. Среди мужчин Россию будут представлять Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин. Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева числится как запасная, однако едет на чемпионат с другой целью. Выступать она будет в непривычном для себя амплуа — комментатора.
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