Елизавета Туктамышева едет на чемпионат Европы по фигурному катанию-2020 в качестве комментатора

Туктамышева станет комментатором мужской одиночной программы. Короткая программа пройдет 22 января, произвольная — 23 января, а 26 января пройдут показательные выступления. «Вместе с Первым каналом будем делать для вас контент. Какой именно — скоро увидите. Пишите, кстати, что вам интересно. Сразу скажу: сорри, но женское одиночное — точно без меня, надеюсь понятно почему. P.S.: комментировать буду мужское одиночное», — написала фигуристка в своем Instagram.

В составе сборной России на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце выступят фигуристки Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова — Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова числятся как запасные. Среди мужчин Россию будут представлять Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин.

Напомним, в апреле 2019 года Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Она установила личный рекорд: чисто исполнила программу и набрала 80,54 балла — это лучший результат в сезоне. Ранее фигуристка заявила, что собирается бороться за медаль на зимней Олимпиаде-2022 в Китае. «У меня есть планы на Олимпиаду. Я сейчас чувствую в себе силы и готова побороться за этот титул и дожить до Олимпийских игр».

А еще Туктамышева заявила, что не будет участвовать в Олимпийских играх-2020, которые пройдут в Токио. Причиной отмены выступления послужили «технические проблемы», а «еще одна пропущенная Олимпиада» стала для Елизаветы «настоящим проклятьем». Важно: проверка на внимательность!