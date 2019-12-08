С 7 декабря фанаты «Зенита» получают сообщения с объяснениями массовых задержаний спартаковцев. Об этом сообщает «Фонтанка».
Болельщикам «Зенита» отправляют сообщения, в которых объясняются массовые задержания спартаковцев
Как передает издание, сотрудники петербургского Центра «Э» подтвердили, что сообщения были отправлены с их смартфонов, однако от авторства они отказались. По словам оперативников, текст был найден на просторах Интернета. «Мы хотим донести, что группа людей использует в своих интересах большое количество ничего не подозревающих парней», – заявили «Фонтанке» в Центре «Э».
«Те, кто прибыл на берега Невы за полтора дня до матча и кого свинтили в катившем куда-то в ночи автобусе, – они ведь библиотеку за город искать ехали, да? Вы прекрасно знаете про готовившиеся столкновения, и если вас расстраивает, что их пресекли, то мы хотим вас расстроить: так будет и впредь!» – написано в сообщении. Кроме того, автор текста заявил, что вместе с девяностыми и нулевыми годами «закончился тот «околофутбол», к которому привыкли наиболее оторванные персонажи».
Напомним, в прошлые выходные «Зенит» играл со «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Однако за день до матча в городе начали массово задерживать приехавших в Петербург спартаковцев. Сотрудники Центра «Э» задержали шестерых человек, которые скандировали «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».
По данным «Фонтанки», к утру 1 декабря в отделах полиции оказались 86 футбольных фанатов: 81 болельщик «Спартака» и пятеро фанатов сине-бело-голубых. Трёх фанатов арестовали на 15 суток, около 30 оштрафовали на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве, многих отпустили.
В пятницу, 6 декабря, болельщики четырёх российских футбольных клубов покинули стадионы «Газпром-Арена» в Петербурге и «Арсенал» в Туле. Таким образом они поддержали фанатов московского «Спартака», которые были массово задержаны.
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