Болельщикам «Зенита» отправляют сообщения, в которых объясняются массовые задержания спартаковцев

Напомним, в прошлые выходные «Зенит» играл со «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Однако за день до матча в городе начали массово задерживать приехавших в Петербург спартаковцев. Сотрудники Центра «Э» задержали шестерых человек, которые скандировали «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».



По данным «Фонтанки», к утру 1 декабря в отделах полиции оказались 86 футбольных фанатов: 81 болельщик «Спартака» и пятеро фанатов сине-бело-голубых. Трёх фанатов арестовали на 15 суток, около 30 оштрафовали на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве, многих отпустили.

В пятницу, 6 декабря, болельщики четырёх российских футбольных клубов покинули стадионы «Газпром-Арена» в Петербурге и «Арсенал» в Туле. Таким образом они поддержали фанатов московского «Спартака», которые были массово задержаны.