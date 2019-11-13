Певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн продолжает удивлять своих поклонников. Вместе с блогером Яном Гордиенко, телеведущими Владимиром Остапчуком и Андреем Шабановым Дорн снял кавер-видео на песню «Танцы» украинской группы «Вопли Видоплясова».
Ремейк — настоящий «привет» из 1989-го. В этом году был снят клип «Танцы», ставший первым музыкальным видеороликом украинского шоу-бизнеса. Пересняв «кадр-в-кадр», Иван Дорн вместе с командой скопировали каждое движение участников коллектива «Вопли Видоплясова». В кадре даже засветилась бас-гитара из «оригинального» клипа, на которой играл Александр Пипа — сооснователь группы.
Напомним, ранее певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете, а также выступил в защиту вымирающих птиц — выпустив композицию «Дичь». А еще послушайте мини-альбом «Три хороших песни» — первую за 5 лет совместную работу Ивана Дорна и Романа Бестселлера.
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