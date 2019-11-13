Ремейк — настоящий «привет» из 1989-го. В этом году был снят клип «Танцы», ставший первым музыкальным видеороликом украинского шоу-бизнеса. Пересняв «кадр-в-кадр», Иван Дорн вместе с командой скопировали каждое движение участников коллектива «Вопли Видоплясова». В кадре даже засветилась бас-гитара из «оригинального» клипа, на которой играл Александр Пипа — сооснователь группы.