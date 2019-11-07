Shortparis презентовали клип на песню «Так закалялась сталь»

Главным героем нового видео Shortparis стал молодой военнослужащий, а лейтмотивом — насилие, ставшее «одним из маркеров сегодняшнего дня, отпечатавшись даже на мыслях и действиях, никак не связанных с политикой». В клипе герой избивает своих сослуживцев и случайных прохожих, играет в агрессивные компьютерные игры и в завершение делает себе харакири.

«Сценарий клипа, как и в случае с предыдущей работой, был написан летом. Но вновь работа над видео сопровождалась трагическими совпадениями. В разгар съемок «Страшно» случился теракт в Керчи, а на этапе монтажа нового клипа произошли кровавые события в Забайкальском крае и в Хабаровске, что даже без нашего желания привносило в видео дополнительные смыслы», — говорят музыканты.

Внимание! В видео присутствуют сцены насилия.