У героев ноябрьской обложки журнала «Собака.ru», группы Shortparis, сегодня, 1 ноября, вышла студийная пластинка из девяти треков «Так закалялась сталь». Ее заглавное арт-фото было сделано во время съемок кавер-стори для нашего издания.
Премьера: альбом Shortparis «Так закалялась сталь»
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Cлева направо: на Даниле: олимпийка adidas Originals, кроссовки adidas Originals OZWEEGO, плащ Dior,
брюки Bottega Venetta (ДЛТ); на Павле: куртка и брюки adidas Originals, кроссовки adidas Originals OZWEEGO,
пальто Doublet (DayNight); на Александре: куртка и брюки adidas Originals, кроссовки adidas Originals OZWEEGO,
плащ Alexander McQueen (ДЛТ); на Николае: олимпийка adidas Originals, кроссовки adidas Originals OZWEEGO,
пиджак Prada, брюки Dior; на Александре: олимпийка adidas Originals, кроссовки adidas Originals OZWEEGO, пиджак
и брюки Prada.
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Сегодня, в ночь на 1 ноября, у главных новых героев музыкальной сцены страны вышел долгожданный третий студийный альбом «Так закалялась сталь».
Заглавное фото новой пластинки Shortparis было сделано во время съемок ноябрьской обложки журнала «Собака.ru» фотографом Игорем Клепневым.
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Обложка альбома Shortparis «Так закалялась сталь»
В релизе – девять треков. Начинается все с «Нелюбви» с рефренами про молодость, которая хотела знать, затем идет «Поломало» с ассонансом «мало-помалу». В середине пластинки – уже знакомые «Стыд» и «Страшно» (с отличными клипами!), а также концертный хит «Отвечай за слова». Цепляющая песня «Ножевой» и бескомпромиссная «Жизнь за царя» – пролог к заглавному треку альбома «Так закалялась сталь». Заканчивается пластинка пятиминутной кодой с депрессивным неймингом «Только хуже стало».
Как пишет Shortparis, «"Так закалялась сталь"— композиция из девяти разнородных частей. Релиз выстроен как движение от глянцевых форм к протесту, лишь иллюзорно возможному внутри поп-культуры». Пластинку также предваряет извлечение из манифеста коммунистической партии.
Shortparis — это Николай Комягин (вокал), Александр Ионин (гитара, бас-гитара, баян), Данила Холодков (барабаны, перкуссия, бэк-вокал), Павел Лесников (барабаны, сэмплирование) и Александр Гальянов (гитара, клавишные, бэк-вокал). Группа была создана в 2012 году в Петербурге. Свой стиль (по крайней мере, на странице в соцсети «ВКонтакте») музыканты определяют как «avant-pop / experimental». Живые выступления группы больше похожи на перфомансы. Самый масштабный в их истории пройдет уже 16 ноября в СК «Юбилейный».
Фото: Игорь Клепнев
Проект: Яна Милорадовская
Продюсер: Ирэна Азаркевич
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистенты стилиста: Михаил Гурай и Александра Дедюлина
Прически: Анастасия Шамрина
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