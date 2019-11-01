Премьера: альбом Shortparis «Так закалялась сталь»

В релизе – девять треков. Начинается все с «Нелюбви» с рефренами про молодость, которая хотела знать, затем идет «Поломало» с ассонансом «мало-помалу». В середине пластинки – уже знакомые «Стыд» и «Страшно» (с отличными клипами!), а также концертный хит «Отвечай за слова». Цепляющая песня «Ножевой» и бескомпромиссная «Жизнь за царя» – пролог к заглавному треку альбома «Так закалялась сталь». Заканчивается пластинка пятиминутной кодой с депрессивным неймингом «Только хуже стало».

Как пишет Shortparis, «"Так закалялась сталь"— композиция из девяти разнородных частей. Релиз выстроен как движение от глянцевых форм к протесту, лишь иллюзорно возможному внутри поп-культуры». Пластинку также предваряет извлечение из манифеста коммунистической партии.