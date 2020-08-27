Все песни, вошедшие в новую пластинку, были написаны самими музыкантами, а треки «Сарай» и «Звезда» — при участии южноафриканского музыканта и продюсера, пионера жанра «квайто» Sandy B. Также вместе с музыкантами на студии Red Bull Studios, где проходила запись, работал перкуссионист группы Femi Koya, а в двух песнях «Ты сошла с ума» и «Набор букв» можно услышать куплеты Александра Гудкова (да-да!) — он отличился в своих партиях «предельной серьезностью и трепетностью, нежностью и уязвимостью».

Обложку для нового альбома «Все равно» создала южноафриканская художница Michaela Younge.

В марте 2018 года вышел альбом группы «Самое большое простое число» «Мы не спали, мы снились». Тогда саунд-продюсер альбома, музыкант группы Simple Symmetry Саша Липский помог сделать очередную перезагрузку, а новая участница коллектива Женя Борзых добавила легкости.Позже коллектив презентовал клип на песню «У нас есть все», дикий ролик на трек «Африка» с Александром Гудковым в главной роли и 12-минутный короткометражный фильм о детях и домашнем насилии сразу на три композиции с альбома.

В ноябре 2019 года СБПЧ презентовали клип на песню «Часы» — вошедшую в альбом «Наверное, точно», презентованный в августе этого года. Режиссером новой видеоработы коллектива «Самое большое простое число» выступила Таня Муиньо, ранее снявшая для музыкантов клип на песню «Злой» — в нем солистка Женя Борзых в образе Мальвины влюбляется и страдает от чувств. А в мае 2020 года СБПЧ выпустили сингл «Нежно». Композиция войдет в грядущий альбом коллектива, записанный в Южной Африке — а пока посмотрите, как вокалистка Женя Борзых учит плавать фронтмена группы Кирилла Иванова.

Хотите еще? Тогда посмотрите летнее видео на песню «Комната», клип на композицию «Молодость» с танцами на улицах Лондона, послушайте мини-альбом «Выброшу голову – пусть думает сердце!», клип на песню «Король» и манифест «Надоел». Главный герой композиции — человек, которому давно пора уйти, который надоел и уже «сам собой по горло сыт».