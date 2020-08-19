Стало известно, когда пройдет костюмированная вечеринка Neverland 2020

Sonata — это 20 закрытых костюмированных вечеринок c погружением в иммерсивный техно-рейв, театральными представлениями, секретами, меняющимися локациями и сюрпризами. Изначально вечеринка создавалась для друзей, однако за три года и 10 мероприятий единомышленниками Sonata стали более тысячи людей. Событие уже проходило во Дворце Дылицы, особняке Трубецких-Нарышкиных, Доме Кино, Театре Зазеркалье и других локациях.