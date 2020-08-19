Организаторы Sonata.20 анонсировали проведение нового формата ивентов — NEVERLAND 2020. Событие пройдет на открытом воздухе в окрестностях дворца Елизаветино. Оно станет логическим продолжением Sonata.20.
Стало известно, когда пройдет костюмированная вечеринка Neverland 2020
Костюмированная вечеринка пройдет в субботу, 29 августа. Она начнется в 19:00 и продлится до 12:00 следующего дня. В лайн-апе заявлены Future past opportunities - Chronic Preview - Ibragim & Bhima U, Geju - Dois Peixes Live - Kito Jempere - Errortica, Popoff Kitchen showcase и Anushka - Sergei German - Dj Elle. Билеты можно приобрести по ссылке.
«В будущем представляем себе Neverland в качестве полноценного фестиваля, продолжительностью в несколько дней, который подарит людям новый опыт взаимодействия, как с музыкой, так и с пространством вокруг», — заявили организаторы.
Sonata — это 20 закрытых костюмированных вечеринок c погружением в иммерсивный техно-рейв, театральными представлениями, секретами, меняющимися локациями и сюрпризами. Изначально вечеринка создавалась для друзей, однако за три года и 10 мероприятий единомышленниками Sonata стали более тысячи людей. Событие уже проходило во Дворце Дылицы, особняке Трубецких-Нарышкиных, Доме Кино, Театре Зазеркалье и других локациях.
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