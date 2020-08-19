Стриминговый сервис Spotify запустился в России 15 июля. По результатам первого месяца в Spotify узнали, каких исполнителей чаще всего слушают петербуржцы. Как оказалось, слушатели из Петербурга предпочитают русский рэп и K-Pop.
BTS, MORGENSHTERN и Макс Корж: что чаще всего слушали петербуржцы в Spotify
Согласно исследованию, абсолютным лидером по прослушиваниям стал корейский бой-бенд BTS. При этом K-Pop расположился на первой строчке списка самых популярных исполнителей в Spotify не только в Петербурге, но и по всей России. На втором месте оказался хип-хоп исполнитель Kizaru. Первую тройку самых прослушиваемых исполнителей замыкает Моргенштерн, выпустивший в июне трек «Cadillac». Среди слушателей России рэпер занял второе место. Также петербуржцы слушают рэпера Скриптонита и Макса Коржа.
Кроме того, исследователи выяснили, какие песни стали самыми популярными в Петербурге. Список возглавила композиция MORGENSHTERN & Элджей - «Cadillac». Далее по списку идет The Weeknd - Blinding Lights. На третьем месте расположилась песня Kizaru - «Дежавю». Также этим летом петербуржцы слушали Boulevard Depo - Friendly Fire - Prod. Avepack и Rakhim - «Fendi».
Напомним, запуск стримингового сервиса Spotify в России состоялся 15 июля. В связи с этим россиян поздравили популярные исполнители со всего мира — от Кэти Перри и Джареда Лето до Ивана Дорна и Луны. Приложение Spotify доступно на всех устройствах, включая смартфоны, компьютеры, ТВ и игровые консоли. В России Spotify интегрирован с Instagram, Facebook, Discord, Samsung, Android TV, Android Car, Apple CarPlay, Tinder, Google Maps, Nike Run Club и Xbox. Сервисом можно пользоваться бесплатно или по подписке Spotify Premium без рекламы.
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