Фестиваль музыки и современной культуры Gamma Festival пройдет в Петербурге 5 и 6 сентября. Об этом рассказал идеолог m_division и организатор фестиваля Иван Логос в социальной сети «ВКонтакте».
Теперь официально: фестиваль музыки и современной культуры Gamma пройдет 5 и 6 сентября
Как он отметил, в этом году состоится «семейный праздник музыки, для настоящих гамма-адептов и членов нашей m_family, таким, каким он был создан 5 лет назад». Логос предупредил, что количество билетов будет строго ограничено. Остальные подробности будут раскрыты позднее.
«Две уникальные ночи в этом году будут наполнены насыщенной музыкальной программой, несколько десятков ярких музыкантов и диджеев представят свое видение актуальной музыки на нескольких сценах. Музыкальный формат фестиваля охватывает большинство направлений танцевальной и авангардной электроники», — сообщается на официальном сайте фестиваля.
Напомним, фестиваль музыки и современной культуры Gamma должен был пройти в Петербурге с 9 по 12 июля 2020 года, однако из-за эпидемии коронавируса планы изменились. Вместе с анонсом пятого, юбилейного сезона фестиваля организаторы выпустили видео, в котором впервые говорят о том, что для них значит Gamma.
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