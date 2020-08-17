Музыкальная группа IOWA выпустила клип на песню «Мечта», в котором поддержала протестующих белорусов. В финале видео появляется хештег #жывебеларусь, сопровождающий большинство постов о ситуации в Беларуси.
У IOWA вышел новый клип на песню «Мечта» в поддержку протестов в Беларуси
«Мы можем сколько угодно говорить, что перемены —это плохо, что они до добра не доводят...я читаю десятки таких комментариев. Но в конце концов всё сводится к тому, что несвобода = несчастье. Несчастные люди не могут строить будущее, не могут мечтать, не могут в свободе воспитывать детей, не могут расширить рамки восприятия и сказать: «я знаю цену своему слову», — говорится в описании к ролику. Также IOWA считает, что невозможно помочь народу и дать ему надежду на будущее, если «не любить его, не принимать и не стремиться понять новое поколение».
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. В Минске и других городах республики проходят мирные демонстрации несогласия с итогами выборов президента. Петербуржцы приходили к посольству Беларуси в поддержку протестующих. Они возлагали цветы и стоят в пикетах.
Центризбирком Беларуси отклонил все жалобы на результаты президентских выборов и огласил окончательные результаты — с 80,1% голосов победил действующий президент республики Александр Лукашенко. В знак протеста тысячи рабочих Минского тракторного завода начали марш в центр Минска. Они требуют отставки и проведения новых выборов.
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