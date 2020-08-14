«Офигенно»: послушайте новый мини-альбом группы «Аигел»

«Я лежу в два часа ночи, наслаждаюсь своими горючими слезами в своей панельке среди всего своего любимого постсоветского уныния, а он начинает рассказывать и присылать свои неизданные треки и фотографии с другого конца света. Где-то у него там в пустыне ранчо, на котором он записывает американских инди-звезд, среди которых оказалась одна из моих любимых групп, вокалистка которой вообще его лучшая подружка. Мы какое-то время болтали с ним: мне прилетали кактусы, прерии, закаты, деревянные стены студии, сто миллионов синтов. У меня ночь — у него день, у него ночь — у меня день. Это было похоже на репортажи из рая, я его себе примерно вот так представляю», — рассказала «Собака.ru» певица.

«"Офигенно" и "Сумерки" — какая-то новая форма музыкальная для нас. В "Офигенно" хотели добиться ощущения гитарного риффа: даже в первых вариантах записывали гитару, но в итоге сделали все привычными нам электронными инструментами. "Сумерки" — даже не знаю, что это по форме. Думаю, она будет хорошо звучать на концертах, – быстрая, энергичная. "Чудовище" — атмосферный трек. Для каждой песни форма сама приходит. Когда работаешь с песней — пробуешь разные варианты, а потом понимаешь: "Вот этот вариант. Звучит интересно и с драйвом"», — добавляет Илья Барамия.

Напомним, в апреле 2019 года на «Собака.ru» состоялась премьера трека «Идем на канцо» группы «Аигел», который стал самостоятельным синглом дуэта в ожидании релиза «Эдема». В марте музыканты презентовали сингл «На нашей стороне». Позже «Аигел» позвали перкуссиониста и второго фронтмена петербуржцев Shortparis Данилу Холодкова сняться в своем новом клипе на песню «Четкий». Тогда Айгель Гайсина призналась, что роль досталась Холодкову за его фирменные безумные танцы. В августе «Аигел» презентовали третий студийный альбом «Эдем». А еще посмотрите клип музыкантов на песню «Снег» и композицию Youʼre Born. В видео от режиссера Анджея Гавриша главный герой, напоминающий президента (так ли это, музыканты умалчивают), прыгает в крещенскую прорубь и молодеет. Посмотрите также клип «Аигел» на песню «Две недели».