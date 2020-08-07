Музыкант из Петербурга Максим Винер (Max Viner) на волне меняющегося мира в связи со вспышкой COVID-19 записал в Нью-Йорке трек New Normal. По словам автора композиция вдохновлена одиночеством и верой в новый день. Кроме этого, в видео заложен месседж о проблемах 2020, в том числе дайверсити и Black Lives Matters. 50% со всех продаж пойдут в различные социальные фонды.
Музыкант из Петербурга Максим Винер выпустил песню «Новой нормальности»
Максим Винер родился в Петербурге, а четыре года назад переехал в Нью Йорке., где получил степень бакалавра по музыкальной композиции, бизнесу и искусству. В США занимается музыкальным маркетингом и пиаром на джазовой площадке в Нью Джерси, Shanghai Jazz Reastaurant & Bar, который входит в 100 лучших джаз-клубов в мире). Кроме этого, является сессионным музыкантом, развивает свою сольную карьеру и продюсирует других артистов, таких как Leah Voysey, KAMAU.
Трек по ссылке
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.