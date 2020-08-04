Дунаевский вернется на дачу в Ольгино. РНБ отдает базу отдыха музыкальному фестивалю

В настоящий момент дача мастера фортепианной фабрики «Я. Беккер» В.Г. Шалька является базой отдыха Российской национальной библиотеки, ведется активная работа над возрождением и развитием регионального памятника. После обустройства главным резидентом здесь станет фестиваль «Дунаевский fest». Таким образом, в Ольгино появится креативное пространство с акцентом на благотворительность и волонтерство — дача Шалька соседствует с детским хосписом, намечены акции для его поддержки.

Как говорят в РНБ, музыкальная история дачи Шальке будет воспроизведена при участии известных музыкантов, проводятся переговоры с группой «Поющие гитары», оркестром «Классика» Александра Канторова, фестивалем «Дворцы Петербурга» и другими. Также библиотека возродит традицию загородных встреч — в Учебном центре РНБ в поселке Бернгардовка под Всеволожском в период осенних каникул запланированы Оленинские юношеские чтения.

«Мы хотим сделать фестиваль общедоступным и хорошим мероприятием, встречей друзей, тем более что после пандемии и долгого периода самоизоляции мало таких событий в городе. Это будет добрый и хороший праздник. Это деревянный дом в стиле северный модерн, памятник архитектуры регионального значения, выявленный недавно. Мы хотим, чтобы надзорные органы, Всероссийское общество охраны памятников культуры и другие организации знали о том, что библиотека действительно ищет максимум возможностей для сохранения дачи, чтобы у дома была возможность служить нашей истории», — рассказал «Петербургскому дневнику» заместитель гендиректора РНБ Валентин Сидорин.