В карельском поселке Райгуба, Кондопожский район, открылся дом-музей Элвиса Пресли. В небольшом деревянном доме расположилась экспозиция, посвященная жизни короля рок-н-ролла — пластинки, книги и даже знаменитый розовый Кадиллак Флитвуд 1955 года. Его при помощи лобзика изготовили петрозаводские школьники. Надо ехать!
В карельском поселке открылся дом-музей Элвиса Пресли. Что? Да!
Открытие музея Элвиса Пресли стало результатом совместных усилий историков, искусствоведов, музейных работников и энтузиастов. Место тоже выбрали не случайно — профессор Петрозаводского государственного университета Юрий Килин, работая в финских и российских архивах, обнаружил документы, свидетельствующие о том, что в 1975-1977 годах при посредничестве правительства Финляндии велись тайные переговоры между СССР и США о передаче в пользование Элвису Пресли участка земли в деревне Райгуба.
«Доподлинно пока не известно, от кого и когда он получил сведения об этом поистине райском уголке тогдашней Карельской АССР, но не вызывает никаких сомнений тот факт, что Элвис загорелся желанием построить второй Грейсланд (официальная резиденция короля рок-н-ролла в Мемфисе, США) на территории Советского Союза», — пишет об этом иерей Евгений Барышев, клирик Александро-Невского кафедрального собора Петрозаводской и Карельской епархии.
Отмечается, что большой вклад в открытие музея внесли «частные благотворительные госпорпорации», без их финансовой помощи музей не стал бы возможным — «по известным причинам любое финансовое участие в проекте со стороны американских государственных и частных фондов исключалось», пишет Барышев. Директором музея назначили Александра Полунина — «известнейшего в Карелии преслиеведа».
Одним из экспонатов музея стал знаменитый розовый кадиллак Элвиса Пресли — Cadillac Fleetwood 1955 года. Модель собственноручно изготовили при помощи лобзика из массива карельской березы два петрозаводских школьника Николай и Алексей Барышевы во время вынужденной изоляции из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В коллекцию музея также вошли виниловые пластинки, книги, картины, связанные с именем короля рок-н-ролла. Жемчужиной коллекции, пишет Барышев, стал «чудом сохранившийся самовар Элвиса Пресли».
«Когда переговоры вошли в свою завершающую фазу, по приказу главы КГБ Юрия Андропова на тульских оружейных заводах был сделан самовар, который предназначался для «чаепитий Элвиса на природе на райгубской мнимой турбазе». Зная о близости Элвиса к американскому истеблишменту, предшественники «кремлевских хакеров» начинили самовар записывающей аппаратурой. Снятие информации должно было осуществляться через специальное отверстие в крышке самовара — изобретение советских инженеров, предтечу современного USB», — рассказывает о самоваре иерей.
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Фото: nito / Shutterstock.com
В ближайших планах музея создать официальный сайт и страницы в соцсетях, издать первый том полного собрания песен Элвиса Пресли и выпустить научный альманах «Элвис и Карелия» в сотрудничестве с филиалом Академии наук РФ в РК. Будет и музыкальный фестиваль — «Love me tender, солнышко мое!», участие в котором примут барды.
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