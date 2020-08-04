Открытие музея Элвиса Пресли стало результатом совместных усилий историков, искусствоведов, музейных работников и энтузиастов. Место тоже выбрали не случайно — профессор Петрозаводского государственного университета Юрий Килин, работая в финских и российских архивах, обнаружил документы, свидетельствующие о том, что в 1975-1977 годах при посредничестве правительства Финляндии велись тайные переговоры между СССР и США о передаче в пользование Элвису Пресли участка земли в деревне Райгуба.

«Доподлинно пока не известно, от кого и когда он получил сведения об этом поистине райском уголке тогдашней Карельской АССР, но не вызывает никаких сомнений тот факт, что Элвис загорелся желанием построить второй Грейсланд (официальная резиденция короля рок-н-ролла в Мемфисе, США) на территории Советского Союза», — пишет об этом иерей Евгений Барышев, клирик Александро-Невского кафедрального собора Петрозаводской и Карельской епархии.