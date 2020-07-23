Идею написания подобного трека я вынашивал в своей голове не один год. Я представлял себе главным героем парня из простой или даже неблагополучной семьи, которому предстояло пройти длинный путь от мальчишки до мужчины, от любителя до чемпиона. Нужна была подходящая музыка, способная передать настроение тревоги и напряженности, ведь для того, чтобы добиваться серьезных результатов в таком виде спорта как бокс, бойцам приходится 24/7 быть сконцентрированными на поставленной цели и жертвовать зачастую слишком многим.

Мне хотелось показать ту часть игры, которая обычно остаётся за кадром, выбивающие из колеи травмы, изнурительные тренировки, дикая конкуренция, соблазны и опасности, обрушивающиеся на героя при переходе в профессионалы. Что творится в душе, когда на кону твоя карьера, добытый тяжким трудом титул и благополучие близких. Рифмуя, я старался постоянно смещать акценты, взвинчивая и ослабляя темп, пытаясь, как бы перехитрить самого себя, как это делает боксер в бою с тенью, ведь именно из таких ежедневных побед над собой складывается чемпионский характер. Песня «Везувий» — моя дань уважения людям, отдавшим все ради своей мечты.