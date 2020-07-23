Группа KREC выпустила новый клип «Везувий». Съемки проходили при поддержке спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга, релиз посвящен петербургскому боксеру Максиму Дадашеву, скончавшемуся год назад.
KREC посвятили свой новый клип «Везувий» памяти петербургского боксера Максима Дадашева
Главную роль в клипе исполнил Алексей Мазур, вице-чемпион России по боксу 2019 года, бывший товарищ Дадашева по команде, который в юношеском возрасте тренировался вместе с Максимом под руководством одного наставника — Олега Соколова во во Дворце творчества юных на Невском проспекте.
В съемках приняли участие спортсмены и тренеры, оставившие значимый след в истории петербургского бокса — Вячеслав Яковлев, Игорь Ружников, Олег Кузьмин, Александр Зимин, Геннадий Хлобыстин, Денис Бахтов, Геннадий Мартиросян, Иван Верясов, Андрей Косенков, Павел Сосулин, Джамал Батрутдинов, Алексей Мазур, Сергей Воробьев, Никита Томилов, Илья Попов, Дмитрий Кириллов.
Артем Бровков (Fuze Krec):
Идею написания подобного трека я вынашивал в своей голове не один год. Я представлял себе главным героем парня из простой или даже неблагополучной семьи, которому предстояло пройти длинный путь от мальчишки до мужчины, от любителя до чемпиона. Нужна была подходящая музыка, способная передать настроение тревоги и напряженности, ведь для того, чтобы добиваться серьезных результатов в таком виде спорта как бокс, бойцам приходится 24/7 быть сконцентрированными на поставленной цели и жертвовать зачастую слишком многим.
Мне хотелось показать ту часть игры, которая обычно остаётся за кадром, выбивающие из колеи травмы, изнурительные тренировки, дикая конкуренция, соблазны и опасности, обрушивающиеся на героя при переходе в профессионалы. Что творится в душе, когда на кону твоя карьера, добытый тяжким трудом титул и благополучие близких. Рифмуя, я старался постоянно смещать акценты, взвинчивая и ослабляя темп, пытаясь, как бы перехитрить самого себя, как это делает боксер в бою с тенью, ведь именно из таких ежедневных побед над собой складывается чемпионский характер. Песня «Везувий» — моя дань уважения людям, отдавшим все ради своей мечты.
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Максим Дадашев. Фотография предоставлена спортивной Федерацией бокса Санкт-Петербурга
Напомним, 23 июля 2019 года в США скончался петербургский боксер Максим Дадашев. Причиной смерти стали травмы, полученные во время боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации, который состоялся в ночь на 20 июля.
Максим Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Бой 20 июля стал первым поражением в карьере спортсмена. В любительском спорте Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России. В июле 2018 года Дадашев получил титул чемпиона Северной Америки. Петербуржец стал обладателем вакантных поясов NABF и USBA в первом полусреднем весе.
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