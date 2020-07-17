По сюжету, рептилоид в исполнении актера «Гоголь-Центра» Никиты Кукушкина прямо с концерта похищает вокалистку Cream Soda Анну Романовскую и приводит ее в свою семью. Под счастливыми взглядами родителей-рептилоида и брата с камерой (его играет Александр Гудков), Кукушкин делает девушке предложение. В происходящем разбирается охотник за необъяснимыми явлениями Сергей Дружко. В итоге появляется яйцо — но это уже совсем другая отсылка (к «Игре Престолов»!).

Напомним, третий лонгплей Cream Soda «Комета» вышел в июле 2019 года. Вместе с презентацией пластинки группа показала клип на песню «Никаких больше вечеринок», продюсером которого выступил Александр Гудков (и снялся сам!). Вместе с Гудковым сбежали на дикие танцы в сарае под предлогом рыбалки актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин и режиссер Александр Баширов. Клип на еще одну песню, вошедшую в альбом — «Солд аут» — музыканты выпустили в сентябре.

В октябре 2018 года Cream Soda выпустили альбом ремиксов «Версии красиво» — последователь пластинки «Красиво». Представить иной взгляд на композиции помогли музыканты, диджеи и продюсеры, «творчеством которых мы заряжаемся, вдохновляемся, играем их на dj сетах и просто получаем удовольствие от их музыки». Среди них — лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» трио «Лауд».

Недавно Cream Soda переосмыслили трек группы «Хлеб» «Плачу на техно», выпущенный в ноябре 2017 года. Новая версия более меланхоличная — в условиях пандемии все общественные мероприятия отменены, как и вечеринки. Получился настоящий видеоинструктаж о том, как тусоваться во время карантина, не выходя из дома — показали не только музыканты Cream Soda, но и Александр Гудков, танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов и участники шоу «Танцы на ТНТ».

Послушайте также микстейп, который Cream Soda записали специально для «Собака.ru».