Абисал Гергиев и Арсений Мун выступят на фортепианном вечере «Пианиссимо» в Государственном Эрмитаже

Абисал Гергиев родился в Санкт-Петербурге в 2000 году. В 2019-ом окончил среднюю специальную музыкальную школу при Санкт-Петербургской консерватории Римского-Корсакова, на данный момент обучается в консерватории Новой Англии. Гергиев сотрудничал с дирижерами Заурбеком Гугкаевым и Артемом Маркиным. Он впервые выступил с Мариинским оркестром под руководством Валерия Гергиева на открытии Северо-Осетинской филармонии в 2016 году.

Абисал Гергиев исполнит две прелюдии, музыкальный момент и этюд-картину Сергея Рахманинова, произведение «Октябрь» из цикла «Времена года» Петра Чайковского, два этюда Александра Скрябина, а также «Девушка с волосами цвета льна» Клода Дебюсси.

Арсений Мун обучался под руководством Александра Сандлера в Санкт-Петербургской консерватории, на данный момент является студентом Сергея Бабаяна в Джуллиардской школе музыки в Нью-Йорке. Сотрудничал с такими дирижерами, как Александр Титов, Дмитрий Лисс, Александр Скульский, Фабио Мастранджело, Станислав Кочановский, Ян Хобсон, Мей-Анн Чен, Заурбек Гугкаев, Марк Рассел Смит и другими. На сегодняшний день гастролирует с оркестрами и сольными концертами на больших концертных площадках Европы, Америки и России.

Арсений Мун исполнит произведения Фредерика Шопена — две мазурки и сонату №3.

Фортепианный вечер «Пианиссимо» состоится 27 июля в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа. Онлайн трансляция будет доступна для зрителей по предварительной регистрации. Начало в 20:00.