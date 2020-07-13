Напомним, в июне 2020 года Шарлот выпустил новый альбом «Рожденный в аду». Релиз мог и не состояться из-за скандала с лейблом — по словам музыканта, он был «ограничен в творческом плане, заключен в документальные цепи, подвергнут обману и самоизмене своим же взглядам, дабы угодить их коммерческим желаниям».