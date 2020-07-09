Фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect, который должен был пройти в Петербурге с 24 по 26 июля, перенесли. Об этом сообщили организаторы мероприятия в Instagram.
Фестиваль Present Perfect перенесли из-за ситуации с коронавирусом
Новые даты пообещали озвучить позднее. «Все наши усилия направлены на поиск оптимальных сценариев реализации PPF в этом году», — говорится в посте. При этом в комментариях возмутились тому, что о переносе сообщили за две недели до начала фестиваля. «Организуйте, возврат билетов, на более поздние даты, например, у меня назначена операция, поэтому приобретен билет на мероприятие в августе, которое не состоится. Следственно, многие другие организаторы инициировали возвратную опцию, из этого поста следует, что её не будет?», — написал один из пользователей.
Напомним, в 2020 году фестиваль Present Perfect должен был пройти в Петербурге в шестой раз — с 24 по 26 июля. В новом сезоне организаторы обещали расширить музыкальную программу, а также ввести дополнительные события и привлечь к мероприятию новых кураторов.
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