Фестиваль Present Perfect перенесли из-за ситуации с коронавирусом

Новые даты пообещали озвучить позднее. «Все наши усилия направлены на поиск оптимальных сценариев реализации PPF в этом году», — говорится в посте. При этом в комментариях возмутились тому, что о переносе сообщили за две недели до начала фестиваля. «Организуйте, возврат билетов, на более поздние даты, например, у меня назначена операция, поэтому приобретен билет на мероприятие в августе, которое не состоится. Следственно, многие другие организаторы инициировали возвратную опцию, из этого поста следует, что её не будет?», — написал один из пользователей.