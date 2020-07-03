Музыкальная группировка «Ленинград» выпустила новый сингл «Фотосессия»

Теперь у «Ленинграда» новая участница — Виктория Кузьмина, которая не только выступила единственной вокалисткой в новом сингле, но и исполнила главную роль в клипе на него. В ролике Кузьмина предстает в образе модели plus size, появляющейся на обложках глянцевых журналов. По словам вокалистки, главная мысль клипа — о пафосных речах, которые девушки пишут под фотографиями в Instagram.

Напомним, о последнем туре «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил 20 марта. Музыкант опубликовал в своем Instagram стихотворение, в котором называются причины нежелания продолжать выступления. Пресс-секретарь коллектива подтвердил, что группа распадается и рассказал, почему это происходит, что будет дальше и как давно назревают причины такого решения. Позже (уже официально) подтвердил и сам Шнуров, еще тогда отметив, что не исключает возвращения группы в новом формате.

Вечером 12 октября музыкальная группировка «Ленинград» дала на «Газпром Арене» финальный концерт в рамках прощального тура. Все билеты были раскуплены еще накануне, а на стадион пришли 67 115 зрителей — это на 2005 человек больше, чем год назад, когда «Ленинград» устроил на Крестовском первое масштабное музыкальное шоу. «Собака.ru» показывает, как рассчитанный на 60 тысяч зрителей стадион вместил в себя чуть больше. А еще Шнуров получил приглашение выступить на крупнейшем музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии.