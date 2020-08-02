Как бывший снайпер и мануальный терапевт Иван Ворошилов (ака Недры) стал новым явлением российской музыки

Но все то время ты не переставал читать рэп?

Да, как Недры Стиво и делал проект «Грусть гориллы» с Sapa13. В то же время я ­познакомился с типами, которые олдскульных звезд рэпа привозили в Питер. И я читал на разогреве у легенд Das EFX и Lords of the Underground, с ONYX вообще отдельная история была. Я захожу в комнату, а там сидят они и хлопают по плечу.

Что сейчас выгоднее — быть рэпером или играть в метро?

Сейчас, конечно, выгоднее быть рэпером. Тогда было интересно играть в метро — это был изыск. Когда я сейчас езжу в метро, вижу, что качество сильно упало, хотя всегда рад кинуть монетку. Чуваки настолько слабо играют и у них такое слабое шоу, что хочется сказать: ребята, вернитесь на семь лет назад и посмотрите, вы не смогли бы конкурировать.

У тебя есть такой момент в биографии, как поход на зону, чего ты не скрываешь, за что тебе огромный респект. Думаю, те истории мы рано или поздно услышим на твоих записях. По моему опыту интервью с заключенными могу сказать, что лишение свободы — это колоссальный опыт, который увеличивает стоимость и смысловую насыщенность мысли и ­слова в разы. Именно там ты окончательно созрел как артист?

Да, это было переломным моментом. У меня все шло на взлет, и вдруг это все закончилось, в конце 2016 года. Пока я был там, первые полгода я вообще ничего не ощущал, а потом сказал себе: «Стоп, я адаптировался, пришел в себя». У меня не было информации, когда я смогу снова оказаться среди людей, которые свободно ходят по улице, поэтому я решил писать что-то прямо там. Я ждал момента, когда снова увижу своих пацанов, Феликса (соратник и менеджер артиста. — Прим. ред.), и мы сможем сделать проект по-настоящему, как это возможно в нынешних реалиях. Когда-то музыка издавалась на кассетах, когда-то просто заливали музыку во «ВКонтакте» и пытались ее пропиарить, а теперь есть цивилизованные цифровые площадки. В тот год, что меня не было, 2017-й, уже все окончательно узнали о «новой школе» — она пришла в каждый телефон через ­музыкальные ­приложения. Многие люди из старой школы стали ­теряться и отклеиваться, потому что никто сразу не знал, как работает цифровое распространение. Я вышел и понял, что музыка стала быстрее. Но по сути ничего не поменялось: я взял свои старые темы и немного приблизил их к тому, как звучит набравшая популярность волна нового рэпа. Поток информации увеличился, у всех стало меньше времени, музыка стала быстрее, релизы стали меньше, песни стали короче. А в остальном в моем подходе мало что поменялось. С давних пор я применял никнейм Недры Стиво к своему творчеству, а теперь я понял, что нужно все максимально адаптировать и упростить. Так остался только Недры.

Музыкальный бэкграунд выгодно отличает тебя от нынешних героев «новой школы».

Строго говоря, для меня не существует новой и старой школы, этот миф так же стар, как сам хип-хоп. Новая школа была и в 1993‑м. Всегда приходили новые типы, которые становились популярнее, меняли атмосферу и флоу. Одни гангстеры убивали других, одни артисты возвышались, другие уходили в тень, хотя, возможно, делали что-то круче. Джаз, блюз, соул, фанк — я чувствую себя в этом, просто потому что у меня есть музыкальная подготовка. Когда играешь на барабанах, ты играешь это все, ты играешь ритм, не меняя свой барабан. Музыка — это миллионы ритмов, и внутри нее нет никаких разделений. Как музыкант ты заходишь в новую воду и должен сказать: «Йоу! Все стало еще задорнее!» Даже если ты академический музыкант, ты оказываешься на джазовой вечеринке — и ты резонируешь с этим, и можешь потом привнести немного свинга в свою музыку. Новое — комбинация всего того, что мы знаем и умеем.

Еще респект тебе и за то, что ты остался независимым артистом, хотя в последние пару лет мейджор-лейблы скупали артистов, тем более рэперов, раз это сейчас самая популярная музыка в мире. На чем уже погорела не одна карьера. А ты управляешь всем сам. От альбома к альбому ты выстраиваешь саспенс. Интрига, чего еще ждать от тебя в этом году, очень сильна, — рассказывай, что дальше?

Да, мы сделали свой собственный маленький лейбл. Я также работаю как продюсер для других артистов. Что касается проекта Недры — в этом году выйдут еще два мини-альбома, и вот эти двадцать пять треков — это и есть мой дебютный альбом. Где есть и такие треки, и сякие, и приблюзованное, и припанкованное, и более попсовое. Все что угодно, есть олдскул, ньюскул, вокал, читка, баслайн, драм-н‑бейс. В следующем релизе будет пара более мелодичных композиций, где будет преобладать вокал — ведь чистый вокал это именно то, что я еще не показал, а он есть и течет как ручеек. Пока все ипишки — это тизеры того, что я могу. Я хочу идти в ногу со временем и хочу сейчас выпускать короткие разнообразные релизы, а не думать над великим концептуальным альбомом три года. У меня много концептов. Они меня заколебали, в некоторых случаях к ним нечего добавить, я говорю себе: все, эти дети выросли, нужно пнуть их под задницу, пожелать всего доброго и дать денег на проезд. А дальше они сами должны строить свою жизнь, они готовы.

Текст: Дмитрий Первушин

Фото: Ник Гаврилов

Стиль: Лима Липа

Портрет Недры сделан в доме, построенном архитектором Бульери. До революции он относился к товариществу мануфактур Ивана Кожевникова, а после — дом культуры фабрики «Большевичка».