В это воскресенье, 21 июня, в Петербурге прошла акция ко Дню рождения основателя и лидера группы «КИНО» Виктора Цоя. На стенах легендарных мест Петербурга, связанных с Цоем, появились проекции его фотографий.
В Петербурге прошла акция ко Дню рождения Виктора Цоя. На стенах города проецировали его фотографии
Так, увидеть музыканта можно было у легендарной «Камчатки», в сквере Виктора Цоя, окрестностях Ленинградского рок-клуба и у парадной проспекта Ветеранов дома 99 – последней квартиры Цоя.
В это же время на медиа-экранах Москвы показывали цитаты из таких знаменитых песен рок-группы, как «Звезда по имени Солнце», «Видели ночь», «Кукушка», «Перемен», «Когда твоя девушка больна», «Мама, мы все тяжело больны» и «Лето». Цитаты появились на Бережковской набережной, Звенигородском шоссе и других местах.
Напомним, в ноябре 2018 года вышла в свет последняя песня Виктора Цоя «Атаман». Композиция долгие годы считалась утраченной. В декабре стало известно, что неизданный альбом группы «Кино» «Любовь — это не шутка» впервые будет выпущен в Петербурге. Пластинка, которую после записи в 1986 году музыканты решили не тиражировать, будет опубликована как «исторический документ». А в феврале 2019 года музыкальное издательство Maschina Records выпустило переиздание шестого студийного альбома советской рок-группы «Кино» «Группа Крови».
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