В Петербурге прошла акция ко Дню рождения Виктора Цоя. На стенах города проецировали его фотографии

В это же время на медиа-экранах Москвы показывали цитаты из таких знаменитых песен рок-группы, как «Звезда по имени Солнце», «Видели ночь», «Кукушка», «Перемен», «Когда твоя девушка больна», «Мама, мы все тяжело больны» и «Лето». Цитаты появились на Бережковской набережной, Звенигородском шоссе и других местах.