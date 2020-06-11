Организаторы отказались от проведения фестиваля Coachella в 2020 году

Сейчас организаторы события приняли решение отменить предварительные даты нового фестиваля из-за все еще нестабильной обстановки с распространением коронавируса. Тем временем, в хэдлайнерах Coachella в этом году были заявлены Трэвис Скотт, Фрэнк Оушен и Rage Against the Machine, а из России туда собиралась поехать группа «Ленинград». Новыми датами должны были стать два периода: с 9 по 11 октября и с 16 по 18 октября, а организаторы опубликовали обращение к фанатам и гостям масштабного события.

Тем не менее, в день, когда должен был начаться фестиваль в этом году, 10 апреля, на YouTube канале Coachella прошла премьера документального фильма о 20-летии масштабного проекта. Ее можно посмотреть здесь.

Среди артистов, которые приняли участие в съемках, Билли Айлиш, Канье Уэст, Мадонна, Трэвис Скотт, Daft Punk, LCD Soundsystem, Pixies, Swedish House Mafia, Björk, The White Stripes, Moby, Beck, Radiohead и другие музыканты.