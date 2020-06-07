Рэпер Niletto призвал проголосовать за поправки, чтобы «геи не усыновляли детей». Позже он сказал, что хотел таким образом проверить своих подписчиков

Напомним, «Вечерний Ургант» показал пародию на ролик Федерального агентства новостей в поддержку поправок в Конституцию, который раскритиковали в Сети. Вместо ребенка из детского дома – Дмитрий Хрусталев, которого забирают с канала ТНТ и шоу Comedy Woman, где он был ведущим, на Первый канал в программу «Вечерний Ургант». За ним приезжает Иван Ургант, а встречает их Александр Гудков, который показывает платье со словами: «Будешь в этом сниматься, так смешнее».

Пародия была снята на агитационный ролик РИА ФАН за поправки в Конституцию. В нем ребенка из детдома усыновляет гей-пара, что расстраивает мальчика и воспитателей. При этом события происходят в 2035 году, и авторы намекают, что к усыновлению детей однополыми парами в России привело то, что в стране не приняли поправки в Конституцию.

