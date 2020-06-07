Рэпер Niletto, автор композиции «Любимка», выложил в своем Instagram видео с призывом проголосовать 1 июля за поправки в Конституции. Он попросил это сделать, «чтобы геи не усыновляли наших детей», а также напомнил о любви к Родине.
Рэпер Niletto призвал проголосовать за поправки, чтобы «геи не усыновляли детей». Позже он сказал, что хотел таким образом проверить своих подписчиков
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@niletto_official
Однако пользователей его речь не вдохновила: в комментариях они обвиняли исполнителя в «продаже чести и достоинства» и сообщали об «отписке». Другие же подумали, что музыкант принял участие в ещё не опубликованном выпуске шоу Comment Out, в котором играют в «Правда или действие».
После Niletto опубликовал еще одно видео с тем же фоном, и той же одеждой из предыдущего ролика. В нем он признался, что таким образом хотел проверить своих подписчиков. «Мой предыдущий пост не создан для того, чтобы заработать денег. Он создан для того, чтобы проверить, что вам больше всего важно: моя музыка или моё отношение к правительству, политике, деньгам, каким-то социальным вопросам. Это была просто проверка. А так, чтобы вы знали, Niletto не продаётся. По крайней мере, пока. Но я надеюсь, что так и останется», — сказал он.
Александр Гудков также написал пост, где рассказал о том, что вчера прошла съемка очередных выпусков «Comment out», где героями стали Даня Нилетто и Ксения Анатольевна. Как он объяснил, такой ролик пришлось опубликовать «в рамках этого шоу». Кроме того, подобным образом они хотели «привлечь внимание к проблемам сегодняшнего дня», добавил Гудков.
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Друзья! Всем привет! Пишу с большой просьбой ко всем до кого достучусь. Вчера была съемка очередных выпусков ютюб шоу «Comment out» с невероятно смелыми и открытыми гостями, после чего в интернете появились пару неоднозначных видео, которые вызвали резонанс в сми. И Даня Нилетто @niletto_official и Ксения Анатольевна @xenia_sobchak убрали эти посты из своих соц сетей, и мы рассказываем вам, что это всё было сделано в рамках этого шоу. Многие сейчас напишут Не смешно шоу «comment out» не про гомерический смех, оно про сегодняшний день, таким трэшовым образом мы стараемся привлечь внимание к проблемам сегодняшнего дня. Понятно, что это наказание. Понятно, что оно неадекватное. Оно и наказывается «наказание». И общество и конкретно поклонники Дани Отреагировали АДЕКВАТНО! Все верно! Это же правильно! Никто из наших гостей в реальной жизни никогда бы не выложил никакой из этих постов. Давайте дождёмся эфиров и поймём, что и как и почему произошло и Ксения и Даня невероятные гости!!!! Горжусь ими!!!! И мы будем все ими гордиться после эфиров!!!!!!
Напомним, «Вечерний Ургант» показал пародию на ролик Федерального агентства новостей в поддержку поправок в Конституцию, который раскритиковали в Сети. Вместо ребенка из детского дома – Дмитрий Хрусталев, которого забирают с канала ТНТ и шоу Comedy Woman, где он был ведущим, на Первый канал в программу «Вечерний Ургант». За ним приезжает Иван Ургант, а встречает их Александр Гудков, который показывает платье со словами: «Будешь в этом сниматься, так смешнее».
Пародия была снята на агитационный ролик РИА ФАН за поправки в Конституцию. В нем ребенка из детдома усыновляет гей-пара, что расстраивает мальчика и воспитателей. При этом события происходят в 2035 году, и авторы намекают, что к усыновлению детей однополыми парами в России привело то, что в стране не приняли поправки в Конституцию.
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