Obladaet, Недры и Илья Лагутенко воссоздали свои детские фотографии в рамках флешмоба ко Дню защиты детей

«В рамках флешмоба артисты делятся ремейками детских фотографий, сделанных в реалиях 2020 года. Эта история, хоть и виртуально, может напомнить каждому, что в любой, даже самой непростой ситуации семья — это главное», — говорят инициаторы флешмоба.

Поучаствовать может каждый — для этого нужно повторить свою любимую детскую фотографию и выложить ее в социальных сетях с хэштегом #порадуйродителей или отправить фото своим близким в любом мессенджере.

Напомним, ко Дню защиты детей социальная сеть «ВКонтакте» запустила благотворительные стикеры со скатом Маячком — обитателя аквариума стационара Детского хосписа фонда «Дом с маяком». Все средства от продажи стикерпака будут направлены в поддержку фонда.

22 мая хип-хоп артист Недры выпустил новый, третий по счету мини-альбом «Выход силы». На свежем релизе он идет в сторону грайма и психоделического хип-хопа, превращая каждый трек в смесь инструменталов, вокальных ходов и образов — о кайфе заниматься своим делом, кэше и выходе из зоны комфорта на «управляемом заносе».