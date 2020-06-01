Исполнитель Эдуард Шарлот выпустил новый альбом «Рожденный в аду». Релиз мог и не состояться из-за скандала с лейблом — по словам музыканта, он был «ограничен в творческом плане, заключен в документальные цепи, подвергнут обману и самоизмене своим же взглядам, дабы угодить их коммерческим желаниям».
Шарлот выпустил альбом «Рожденный в аду»
«Жизнь между адом и раем. Человек всегда делает выбор, каждую секунду. Важно понимать это и принять. И тогда появляется гармония с собою, с окружающими людьми, со всем живым. Я осознал свое существование, приобретаю верные ценности и следую дальше. Этот альбом моя исповедь, и каждый человек так же способен исповедоваться. Каждой из семи песен я подаю примеры, раскрывая тайны глубоких чувств, не прикрывая свои ошибки плотным звуком и дешевым словом. «Рожденный в аду» — твой идеальный мир», — рассказал Шарлот о новом альбоме.
Еще 20 мая Шарлот рассказал о возникших трудностях с лейблом Sony Music и обещал, что, если его альбом не выйдет в срок, музыкант назовет имена сотрудников. «В следствии одного года сотрудничества с Sony Music Enterteiment Russia я стал ограничен в творческом плане, заключенный в документальные цепи, подвергнут обману и самоизмене своим же взглядам, дабы угодить их коммерческим желаниям, получив в замен лишь авансы, за что, конечно, благодарю», — написал Шарлот в своем Instagram.
По мнению музыканта, крупнейшие коммерческие музыкальные платформы в России «не имеют достаточного веса перед лейблами-гигантами», из-за чего не смогут опубликовать его музыку — как этого не сможет сделать и сам Шарлот еще 6,5 лет.
«Только мой друг Георгий, став моим продюсером, начал помогать мне выбраться оттуда. На данный момент мой альбом находится в положении «не выхода» для вас и самого себя. Один из вариантов — это последовать документам Sony, чтобы выпустить альбом в назначенный срок 1 июня 2020 года. По их словам, они заинтересованы в этом. Я не перестану бороться за музыку. Но это не война, она мне и вам ни к чему!» — написал 20 мая Шарлот.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.