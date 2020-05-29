Петербургская филармония запустила образовательный онлайн-проект «Открытая Филармония». На сайте появились экскурсии и подкасты, а в скором времени будет запущена серия вебинаров «Школа слушателя», старт которой запланирован на июнь.
Петербургская филармония запустила образовательную онлайн-площадку с подкастами, экскурсиями и семинарами
Уже сейчас на сайте петербургской филармонии можно посмотреть записи концертов классической музыки и получасовую видеоэкскурсию по Большому залу, которую провела музыковед Ксения Быстрова. Маршрут проходит«через залы, в которые слушателю не попасть — гостиную для солистов и для дирижеров, через закулисья и фойе— на сцену. «По истории страны, которая здесь отпечаталась, и судьбам великих музыкантов, которые здесь работали и выступали», — говорят в филармонии.
Также запущена серия подкастов — уже можно послушать три из них. Первый, «Время перемен», посвящен тому, как реагировало музыкальное искусство на радикальные изменения в жизни человечества — он создан на основе авторского курса музыковеда Ольги Скорбященской. Второй, «В помощь слушателю», включит аудиоверсии лучших лекций, прочитанных в филармонии. А серия «Соло в оркестре» объединит подкасты, в которых музыканты филармонических оркестров поделятся историями о карьере, традициях, ярких репетиционных и концертных событиях.
В начале июня в рамках проекта «Открытая Филармония» запустят серию вебинаров «Школа слушателя», в рамках которой пользователи смогут получить практику слушания и говорения о музыке. Первым событием станет опыт сравнения разных интерпретаций Шестой симфонии Чайковского, а также попытка разобраться в устройстве этой партитуры — вебинар проведет музыковед Марина Монахова.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запустил клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начала работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.
Кроме того, платформа для онлайн-концертов Stay запускает серию выступлений в автомобильном кинотеатре — зрители смогут наблюдать, что происходит в соседних автомобилях и, наконец, сменить обстановку и посетить концерт за пределами своей квартиры. В ожидании полноценного открытия «Манеж» запустил виртуальный тур по выставке «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России». Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna запустили цифровое сообщество — для создания контента и общения с музыкантами. А Минкомсвязи и «Цифровая экономика» собрали все сервисы и услуги, которые запустились для россиян на время карантина, в одном портале.
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