Петербургская филармония запустила образовательную онлайн-площадку с подкастами, экскурсиями и семинарами

Уже сейчас на сайте петербургской филармонии можно посмотреть записи концертов классической музыки и получасовую видеоэкскурсию по Большому залу, которую провела музыковед Ксения Быстрова. Маршрут проходит«через залы, в которые слушателю не попасть — гостиную для солистов и для дирижеров, через закулисья и фойе— на сцену. «По истории страны, которая здесь отпечаталась, и судьбам великих музыкантов, которые здесь работали и выступали», — говорят в филармонии.

Также запущена серия подкастов — уже можно послушать три из них. Первый, «Время перемен», посвящен тому, как реагировало музыкальное искусство на радикальные изменения в жизни человечества — он создан на основе авторского курса музыковеда Ольги Скорбященской. Второй, «В помощь слушателю», включит аудиоверсии лучших лекций, прочитанных в филармонии. А серия «Соло в оркестре» объединит подкасты, в которых музыканты филармонических оркестров поделятся историями о карьере, традициях, ярких репетиционных и концертных событиях.

В начале июня в рамках проекта «Открытая Филармония» запустят серию вебинаров «Школа слушателя», в рамках которой пользователи смогут получить практику слушания и говорения о музыке. Первым событием станет опыт сравнения разных интерпретаций Шестой симфонии Чайковского, а также попытка разобраться в устройстве этой партитуры — вебинар проведет музыковед Марина Монахова.