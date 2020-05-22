18+

Цифра дня: трансляция фестиваля VK Fest собрала 280 миллионов просмотров

Общее число просмотров трансляции семидневного онлайн-фестиваля VK Fest составило 280 миллионов, а зрителями в период с 15 по 21 мая стали 41 миллион человек из 203 стран мира — России, Австралии, Тайланда, Японии, Новой Зеландии, США и других.

Во время фестиваля социальная сеть «ВКонтакте» проводила благотворительную акцию, которая собрала два миллиона рублей. Средства передадут центру «Насилию.нет», которые помогают жертвам домашнего насилия, а также фондам AdVita и «Не напрасно» — они поддерживают медучреждения в борьбе с коронавирусом. 

Напомним, на фестивале выступили свыше 70 исполнителей, среди которых — Hurts, Steve Aoki, Noize MC, Cream Soda, «Лауд», Mgzavrebi, Леван Горозия, «кис-кис», Манижа и другие. Всего программу разделили на три блока: «Интервью со звёздами», «Юмор» и «Конкурсы». В первом, например, появятся Михаил Пиотровский, Андрей Кончаловский, Александр Гудков и Иван Ургант.

Команда VK Fest: «Мы первыми в мире сделали фестиваль всего»

Изначально планировалось, VK Fest-2020 пройдет в парке 300-летия Петербурга 18 и 19 июля. Однако из-за пандемии коронавируса и всеобщего режима самоизоляции фестиваль пройдет в онлайн-формате —  с 15 по 21 мая. Все ранее купленные билеты остаются действительными — их можно будет использовать, чтобы попасть на VK Fest в 2021 году. Он пройдет в Парке 300-летия 24 и 25 июля.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Рита Шмакова,
Комментарии

Наши проекты