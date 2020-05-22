Общее число просмотров трансляции семидневного онлайн-фестиваля VK Fest составило 280 миллионов, а зрителями в период с 15 по 21 мая стали 41 миллион человек из 203 стран мира — России, Австралии, Тайланда, Японии, Новой Зеландии, США и других.
Цифра дня: трансляция фестиваля VK Fest собрала 280 миллионов просмотров
Во время фестиваля социальная сеть «ВКонтакте» проводила благотворительную акцию, которая собрала два миллиона рублей. Средства передадут центру «Насилию.нет», которые помогают жертвам домашнего насилия, а также фондам AdVita и «Не напрасно» — они поддерживают медучреждения в борьбе с коронавирусом.
Напомним, на фестивале выступили свыше 70 исполнителей, среди которых — Hurts, Steve Aoki, Noize MC, Cream Soda, «Лауд», Mgzavrebi, Леван Горозия, «кис-кис», Манижа и другие. Всего программу разделили на три блока: «Интервью со звёздами», «Юмор» и «Конкурсы». В первом, например, появятся Михаил Пиотровский, Андрей Кончаловский, Александр Гудков и Иван Ургант.
Изначально планировалось, VK Fest-2020 пройдет в парке 300-летия Петербурга 18 и 19 июля. Однако из-за пандемии коронавируса и всеобщего режима самоизоляции фестиваль пройдет в онлайн-формате — с 15 по 21 мая. Все ранее купленные билеты остаются действительными — их можно будет использовать, чтобы попасть на VK Fest в 2021 году. Он пройдет в Парке 300-летия 24 и 25 июля.
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