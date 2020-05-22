Цифра дня: трансляция фестиваля VK Fest собрала 280 миллионов просмотров

Во время фестиваля социальная сеть «ВКонтакте» проводила благотворительную акцию, которая собрала два миллиона рублей. Средства передадут центру «Насилию.нет», которые помогают жертвам домашнего насилия, а также фондам AdVita и «Не напрасно» — они поддерживают медучреждения в борьбе с коронавирусом.

Напомним, на фестивале выступили свыше 70 исполнителей, среди которых — Hurts, Steve Aoki, Noize MC, Cream Soda, «Лауд», Mgzavrebi, Леван Горозия, «кис-кис», Манижа и другие. Всего программу разделили на три блока: «Интервью со звёздами», «Юмор» и «Конкурсы». В первом, например, появятся Михаил Пиотровский, Андрей Кончаловский, Александр Гудков и Иван Ургант.