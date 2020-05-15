Иван Ворошилов занимается музыкой уже более 10 лет. За это время артист сменил несколько проектов и жанров, обосновался в Петербурге, и к 2019 году заявил о себе как Недры — выпустив дебютный релиз «Бивни». «Недры — первый проект, за который я взялся серьезно. У меня есть команда. О прошлых моих движениях не все знали, для большинства людей в этом мире я реально новичок. Недры для меня самого — это что-то новое», — рассказывал Иван о своем новом проекте в интервью The Flow.