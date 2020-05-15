Хип-хоп артист Недры презентовал новый сингл «Занят делом». Композиция войдет в грядущий мини-альбом «Выход силы», релиз которого намечен на 22 мая. «Продолжаю делать то, что мне по нраву. Расслабь мышцы своего овала лица, время все расставит по местам» — послушайте прямо сейчас!
Иван Ворошилов занимается музыкой уже более 10 лет. За это время артист сменил несколько проектов и жанров, обосновался в Петербурге, и к 2019 году заявил о себе как Недры — выпустив дебютный релиз «Бивни». «Недры — первый проект, за который я взялся серьезно. У меня есть команда. О прошлых моих движениях не все знали, для большинства людей в этом мире я реально новичок. Недры для меня самого — это что-то новое», — рассказывал Иван о своем новом проекте в интервью The Flow.
На счету музыканта в рамках проекта Недры два мини-альбома — дебютный «Бивни», выпущенный в 2019 году, и «Нейро», презентованный в начале 2020-го. В марте Недры в составе шоукейса радиостанции Studio 21 выступил на вечеринке в петербургском ресторане «Студия». «Собака.ru» тоже была — показываем и рассказываем, что происходило. Вновь услышать Недры почти вживую (все-таки новая реальность обязывает соблюдать самоизоляцию и оставаться дома) можно будет уже сегодня — вместе с рэпером Obladaet Недры выступит на интерактивной онлайн-платформе Live System.
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