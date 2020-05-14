Фестиваль Gamma перенесли на осень. А пока организаторы запускают онлайн-программу

«Мы ожидаем, что к началу осени не будет факторов, которые препятствуют нашей встрече в реальном мире. Все ранее приобретенные билеты действительны», — сообщают организаторы.

Событие Beta пока все еще планируют провести лето, но только в том случае, если будут отменены все ограничения, введеные из-за коронавируса. Также сохранит свои даты образовательная конференция Gamma_Pro, которая запланирована на 10 июля. При этом сообщается, что часть событий пройдет в вирутальном формате.

Также стало команда фестиваля уже запустила онлайн-программу. Так, например, экспериментальная лаборатория для художников Gamma_Lab XR начала работу 12 мая. Ее будут бесплатно транслировать в интернете вплоть до 22 мая. Спикеры обсудят технологии виртуальной и дополненной реальности, а также иммерсивные пространства. Полная программа доступна по ссылке.

Кроме этого, команда техно-фестиваля запустила новый интернет-проект Gamma_Onscreen, который объединит все привычные форматы Gamma и адаптирует их для экрана. 10 мая организаторы, например, показали видео-арт в коллаборации с французским фестивалем Videoformes, а в будущем зрителей ждут танцевальный фильм-перформанс Vacuum, презентация книги Франчески Франко «Искусство генеративных систем» и онлайн-премьера AI-альбома мексиканского звукового художника ℌEXOℜℭℑSMOS.



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