Фестиваль Odyssey впервые пройдет в формате онлайн-вечеринки с закрытой вечеринкой в Zoom и трансляциями в соцсетях проекта

В пятницу, 15 мая, первый онлайн-фестиваль от команды Odyssey объединит музыкантов, рассыпанных сразу по городам в разных частях света от Петербурга до Мехико и от Москвы до Бали. Вместе они устроят «10-часовой марафон-светопреставление, с медитацией, закатами и рассвета, гигабайтами правильной музыки и килотоннами искренних чувств!».

В лайнапе: Agraba (Москва), Anjey (Volen Sentir) (Москва), Aiwaska (Петербург), Dibidabo (Петербург), Isi Audi (Мехико), Soul of Void (Бали) и Tanit (Москва).

Открытые трансляции проведут в аккаунтах Odyssey в TWITCH и на YouTube, а также на страницах проекта в Facebook и «ВКонтакте». Однако команда фестиваля пишет, что закрытая онлайн-тусовка также будет проходить в Zoom. Для того, чтобы получить доступ в видеоконференцию нужно пройти регистрацию и купить билет (стоимость — 300 рублей). Бонусом гости также получат видео- и аудиозапись события.

«Наряжайтесь как в последний раз, доставайте запылившиеся на антресолях магические артефакты, кидайте блёстки на все выступающие части тела, украшайте свою комнату, пещеру или хижину в лесу фонариками, зовите друзей и карликов-содомитов (куда без них, родимых?) и включайте фантазию на запредельный максимум!» — пишут организаторы, призывая будущих героев онлайн-рейва.

Кроме прочего, команда Odyssey напоминает, что будущее событие — это «результат титанического труда и вложения собственных средств. Без строптивых спонсоров, без богатых родственников, таинственно погибших в джунглях Индии, без нарколаборатории в пустынных просторах Альбукерке и потому призывают неравнодушных поддержать проект «богомерзким для русского уха словом — "Донейшн"». Оставить пожертвование, чтобы дать Odyssey возможность и дальше «дальше творить магию в гаджетах по всему миру» можно по ссылке.



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