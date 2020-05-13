Как рассказывают организаторы, концерт на автопаркинге — «это еще одна возможность стать чуть ближе к ощущениям от реальных лайвов — зрители смогут наблюдать, что происходит в соседних автомобилях и, наконец, сменить обстановку и посетить концерт за пределами своей квартиры». Приобрести билет на выступление Thomas Mraz смогут первые купившие 100 авто-мест, концерт также будет доступен онлайн и до 30 июня — в записи.

Организаторы рекомендуют соблюдать правила Роспотребнадзора, находиться в машине только тем, кто живет вместе, не объединяясь с незнакомыми людьми. Выступление Thomas Mraz состоится 30 мая в 22:00 в автомобильном кинотеатре «Кинопаркинг» на улице Академика Павлова, 5.

«Месяц назад мы поняли — концертам онлайн нужно продолжение, желательно более-менее физическое, но без нарушения режима самоизоляции. Параллельно стали появляться новости с опытом таких концертов наших зарубежных коллег — в Дании и Литве такие концерты прошли с sold out. Мы поняли, что промедлять больше не стоит, и позвали классного музыканта Thomas Mraz и кинопаркинг в Петербурге присоединиться к нашей идее. Мы надеемся, что подключатся другие артисты и автокинотеатры. Может быть наша новая реальность — это вообще спектакли из машин», — рассказывают основательницы платформы Таня Пантелеева и Катя Штарева.

17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.