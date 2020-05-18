Подкасты за последние два года стали новым радио, они теперь есть даже в Tik Tok! Редактор «Собака.ru» Саша Генералова прослушала на карантине самые популярные в России подкасты и вместе с подкаст-императрицей Кристиной Вазовски (5 ее шоу — в топе iTunes!) составила подробный гид: от историй про то, как занимались сексом в СССР до практических советов по финансовой грамотности и этикету в диджитале.
История русского секса, новый цифровой этикет и психотерапия — гид по подкастам на карантине
Психология и well being
Чай с психологом
Психолог Егор Егоров ведет душеспасительные беседы о страхе, похудении, перфекционизме и самооценке. Иногда в гости приходят интересные люди, например с Никсель Пиксель шоураннер говорил о гомофобии и мизогинии. Сейчас особенно актуален выпуск о коронавирусной истерии глазами психолога — учиться фильтровать информацию сейчас также жизненно важно, как носить маски в магазине. «Знаете в чем отличие мозга от желудка? Мозг не может вытошнить весь тот мусор, который льется в голову потоком из СМИ и переписок с друзьями».
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Я вас слушаю
Новое шоу от команды подкаст-импратрицы Кристины Вазовски и сервиса по подбору психолога Alter. В чем его суть? Каждую неделю настоящий терапевт/ка и клиентка встречаются и записывают свои сессии — а слушатели следят за процессом. То есть подсматривают за процессом анализа, чтобы понять почему это не магия, а терапевт/ка дает свои комментарии о том как принимались решения и почему он задавал те или иные
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Бережно к себе
Подкаст-диалог Даши Уткиной, Ксении Красильниковой и Маши Карнович-Валуапро про ментальное здоровье матерей, в том числе о том, как меняется секс в паре после родов, как не переживать из-за собственных несовершенств и бороться с депрессией. Несмотря на серьезность вопроса, обсуждение идет в невероятно позитивном ключе — после прослушивание ощущение, что посидела с подружками в кафе. Во время пандемии появился выпуск о том, как пройти 5 стадий принятия неизбежных изменений.
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Сядь, подыши
Короткие аудио-медитации
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Секс и отношения
К тебе или ко мне? (18+)
Секс-подкаст, в котором Кристина Вазовски и Егор Егоров каждую неделю выбирают одну неоднозначную секс-тему, спорят и пытаются разобраться — чья правда. Мастурбация, измены, знакомства в дейтинг-сервисах, нужно ли имитировать оргазм и прочие темы, о которых мы все иногда болтаем с друзьями. В одном из последних выпусков, сделанных во время самоизоляции, Кристина рассказывает о своем бесконтактном свидании в лондонской квартире с моделью Dior и о том, как карантин стимулирует сублимацию.
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Это разве секс? (18+)
Каждый выпуск — мини-исследование на темы около секса. Например, как занимаются сексом люди с инвалидностью, как живут транс-персоны или что происходит с рынком секс-игрушек в России? В каждый эпизод приглашаются гости-инсайдеры. Один из последних посвящен сексу в онлайне — как не нарваться на опасного персонажа или даже преступника, стоит ли неожиданно отправлять партнеру фотографии в нижнем белье и как онлайн-дейтинг меняет наши сексуальные практики.
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Истории русского секса
На наш субьективный взгляд — самый содержательный и душевный подкаст студии «Либо-либо» о сексуальных отношениях на русском языке, не просто веселая болтовня, а настоящий аудио-документальный фильм или даже радио-спектакль. Например, в эпизоде «История про секс за 70» мы узнаем о том, как в СССР лишались девственности, достигали ли женщины оргазма в браке, сколько абортов делали женщины в 60-е, как жилось лесбиянкам и что происходит с сексуальной жизнью тех, кому хорошо за 70 и даже 80. Спойлер: секс у них есть, а некоторые дамы даже посещают секс-тренинги! Хотя подкаст называется «История русского секса», на самом деле он — про современную антропологию (в одном выпуске ведущая Екатерина Кронгауз едет к героям в настоящую деревню!), историю страны через призму человеческих историй и эмпатию.
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Иван Иванов заходил вчера
Каждую неделю в подкаст приглашают новых гостей, которые рассказывают свои истории онлайн-дейтинга: от счастливых до абсолютно провальных. Сколько парней напишут, если в профиле без фотографии указать «ищу только секс?», что делать, если вы позвали в свой город девушку из приложения, а она оказалась и внешне и в общении совсем не такой, как в интернете, как быть, если случился «повторый мэтч».
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Про жизнь — классика русского подкастинга
Норм
Возможно, самый популярный подкаст из жанра «о жизни»: ведущие Даша Черкудинова и Настя Курганская обсуждают интересующие всех вопросы: расставания, поиск друзей, общение с родителями и разумное планирование бюджета — как меняется мир и привычные нам вещи? Особенно советуем свежие «карантинные» выпуски, например про отношения в изоляции, где герои эпизода честно рассказывают об абсолютном одиночестве или наоборот — как быт пары на самоизоляции становится уютнее и душевнее.
Слушаем на Apple podcast и Yandex music.
Так вышло
Подкаст, где Екатерина Кронгауз и Андрей Бабицкий обсуждают новую этику — типичная рефлексия русского интеллигента, но в современных реалиях. Хотя, если честно, поднимаемые вопросы скорее из категории «вечного», чем «на злобу дня» — можно ли говорить правду, наврав в деталях, как говорить об общем горе и можно ли не любить детей? Пандемия подкинула ведущим новые вопросы: можно ли жаловаться на трудности самоизоляции, когда куче людей еще хуже, может ли врач отказаться работать с COVID 19 и вообще — как относиться к тем, кто не хочет соблюдать карантин? Рассуждения опираются на примеры из литературы и истории, кажется, даже больше, чем на новостную повестку и личный опыт.
Слушаем на Apple podcast и Yandex music.
Это Провал
Подкаст Кристины Вазовски о том, как что-то пошло не так: в работе, сексе, отношениях или поиске своего места в жизни. Шоу начиналось с разговоров Кристины со своими петербургскими подругами, а затем набрало обороты: за 1,5 года его гостями стали Линор Горалик, Юрий Сапрыкин, художница Лена Шейдлина, IT-специалист Андрей Бреслав. Хотя подкаст и начинался в жанре «история провала», по большому счету он все-таки про больше продходит под категорию «вдохновляющие истории по-настоящему интересных героев».
Слушаем на Apple podcast и Yandex music.
Сперва роди
Реалити-шоу о родительстве который ведут три отца: Александр Борзенко, Владимир Цыбульский и Юрий Сапрыкин— кажется, с такого ракурса на воспитание детей мы смотрим преступно редко. Никакого назидательства — только личный опыт, байки и остроумные находки ведущих о том, как решать ежедневные проблемы с детьми. Например, что делать с детским враньем, как говорить с ребенком о несправедливости и почему современные родители замучили отпрысков фотографиями в соцсетях.
Слушаем на Apple podcast и Yandex music.
Мужчина, вы куда?
Бывший главный редактор сайте «Батенька, да вы трансформер!» рассуждает на тему того, как быть мужчиной в современном мире: можно ли говорить о проблемах, как зарабатывать деньги, как может ли мужчина уйти в декрет и нужно ли служить в армии? В 21 эпизоде выпуске подкаста речь идет о теме, актуальной сейчас (да и всегда) для обоих полов — как быть финансово грамотным в условиях пандемии и кризиса, как откладывать деньги и грамотно делать банковские вклады или даже инвестировать.
Слушаем на Apple podcast и Yandex music.
Бизнес, диджитал и деньги
Заварили бизнес
Подкаст-сериал о том, как девушка без степени MBA Саша Волкова, бывший главред издания, «Эвотора» открывает свой первый бизнес — кофейню в Москве вместе с другом-баристой. По ходу пьесы героиня отвечает на вопросы слушателей, рассказывает инсайды о своей работе, что делать когда не справляешься и как решать проблемы.
Слушаем на Apple podcast и Yandex music.
Gurov Digital
Smm-специалист Павел Гуров, который ведет телеграм-канал о диджитал-маркетинге с 34 тысячами подписичков и инстаграм с 78 тысячами записывает подкаст о последних новостях самых популярных соцсетей. Феномен твиттера и звуковой интернет, как популярному блогеру перестать переживать из-за хейтерских комментов и начать жить, а также как диджитал спас нас всех во время пандемии. Павел делится опытом на примере собственных кейсов и призывает гостей: от психологов до копирайтеров Yandex. Если вы хотите слушать только один подкаст о диджитал маркетинге — это он.
Слушаем на Apple podcast и Yandex music.
Извини, что голосовым
Хроники нового бизнес (и не только) этикета в диджитал: как правильно писать e-mail и добавлять в гугу-календарь, чтобы сделать коллеге и партнеру удобно, что можно и нельзя посылать в рабочий чат, как поздравлять с праздниками, do's and don'ts работы на удаленке и прочие актуальные вопросы современности. Каждую неделю Кристина Вазовский разбирает спорные ситуации с экспертами: от литературного критика Галины Юзефович до декана Шанинки Виктора Вахштайна.
Слушаем на Apple podcast и Yandex music.
Деньги Пришли
Алексей Поливанов и Илья Красильщик 40 минут болтают о финансах так, как мы все болтаем за чашкой кофе или бокалом вина: кто что купил, где что сколько стоит, нефть дешевеет, о боже что делать! Последние 8 выпусков посвящены личному благосостоянию эпохи пандемии: что мы покупаем во время самоизоляции, каково работать в доставке, как справляются с происходящим знакомые ведущих в разных странах. Вряд ли этот подкаст научит вас зарабатывать миллионы, но определенно успокоит: не вы один сидите на сайте IKEA в поиске милых безделушек, пока мир катится в самый страшный экономический кризис со времен Великой депрессии.
Слушаем на Apple podcast и Yandex music.
Либо выйдет, либо нет
Еще один подкаст-сериал о том, как делать бизнес, когда ты совсем не знаешь как это делать. Основательницы студии «либо/либо»Лика Кремер и Екатерина Кронгауз учатся составлять бизнес-план, разбираются с бухгалтерией, набором сотрудников и привлечением аудитории и выгоранием. В качестве экспертов призываются адвокаты, инвесторы и эйчары.
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Необычные форматы
Сладкая плазма Ксандра Бо
«Оттолкнись от реальности всеми конечностями и просто скользи с Ксандаром Бо» — гласит официальное описание подкаста. Ксандар Бо — инопланетное антропоморфное существо, в то же время похожее на птицу с крыльями. От его имени выдается умиротворяющий абстрактный хип-хап «радиошоу о мире, который существует только у меня в голове» в перемешку с ностальгической музыкой.
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Изи, герл
Челлендж «100 подкастов за 100 дней»: в коротких эпизодах на 3–8 минут мама двоих детей из Крыма Даша Рубанова «100 подкастов за 100 дней» рассказывает обо всем на свете — как убирает квартиру, как ударяется пальцем «по столу», как справляется с психологическими проблемами и прочее и прочее.
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ТРАССА 161. История маньяка из Абакана и его жертв
Нарративный подкаст-детектив из которого слушатели узнают историю серийного убийцы, который в течение пяти лет он насиловал и убивал девушек, но странным образом избегал наказания. Подкаст записывался журналистами Алексеем Пономаревым и Таисией Бекбулатовой в Хакасии параллельно подготовке лонгрида для сайта Meduza.«Мы записывали все что могли — атмосферу, беседы с местными жителями, каких-то людей в магазинах и на автозаправках», — рассказывают создатели. Получилась история на 5 эпизодов, от которой невозможно оторваться — история ужаса из российской глубинки.
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Искусство, литература, кино
Полка
Редакторы лучшего на сегодняшний день диджитал проекта о великой русской литературе рассуждают о великой русской литературе. Юрий Сапрыкин, Варвара Бабицкая, Лев Оборин и Полина Рыжова долго и обстоятельно обсуждают повседневность через призму классических произведений — во время самоизоляции затронули и Обломовщину и волшебный уютный мир дворянской усадьбы. Идеальный подкаст, чтобы слушать во время мучительной уборки или приготовления еды — очень одухотворяет.
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Книжный базар
Каждую среду литературный критик «Медузы» Галина Юзефович и главный редактор книжного сервиса Storytel Анастасия Завозова обсуждают, почему не стыдно любить бестселлеры и получать от чтения удовольствие, кто придумал женские романы, чем важна литература для подростков, как полюбить фэнтези и не стесняться, если не любишь классику, — а еще дают советы, что почитать. Название эпизодов говорят сами за себя:
«Глава, в которой Стивен Кинг пишет о постапокалипсисе и становится в один ряд с Толкином и Толстым» или
«Глава, в которой «Властелин колец» становится экоманифестом, а Толкин оказывается Гретой Тунберг 1950-х».
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Подкасты Arzamas
Подкасты Arzamas — короли в мире интеллектуальных подкастов на русском, в их портфеле есть и шоу «Русский язык от "гой еси" до "лол кек"» с ответами на вопрос откуда взялся мат и сколько в великом и могучем диалектов, и доходчивый подкаст об изобразительном искусстве «Зачем я это увидел?», где проясняют за рококо, а также доходчиво объясняют почему Сальвадор Дали — гений, а Наталья Гончарова — великая художница.
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В предыдущих сериях
Подкаст сервиса КиноПоиск, в котором его главный редактор Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают главные сериальные новинки и новости. Новые эпизоды пару месяцев не выходили, но сериал «Родина» или «Звоните, ДиКаприо» — уже вне времени.
Слушаем на Apple podcast и Yandex music.
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