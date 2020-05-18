История русского секса, новый цифровой этикет и психотерапия — гид по подкастам на карантине

Истории русского секса

На наш субьективный взгляд — самый содержательный и душевный подкаст студии «Либо-либо» о сексуальных отношениях на русском языке, не просто веселая болтовня, а настоящий аудио-документальный фильм или даже радио-спектакль. Например, в эпизоде «История про секс за 70» мы узнаем о том, как в СССР лишались девственности, достигали ли женщины оргазма в браке, сколько абортов делали женщины в 60-е, как жилось лесбиянкам и что происходит с сексуальной жизнью тех, кому хорошо за 70 и даже 80. Спойлер: секс у них есть, а некоторые дамы даже посещают секс-тренинги! Хотя подкаст называется «История русского секса», на самом деле он — про современную антропологию (в одном выпуске ведущая Екатерина Кронгауз едет к героям в настоящую деревню!), историю страны через призму человеческих историй и эмпатию.

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